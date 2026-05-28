Kočka ze Záběhlic. Zemřela zpěvačka a herečka Věra Nerušilová, bylo jí 91 let

Na přání rodičů rodačka ze Zlína vystudovala střední ekonomickou školu, ale její duše toužila po zpěvu. Stala se členkou Československého souboru písní a tanců, v němž se seznámila se svým budoucím manželem Zdeňkem Nerušilem.
Prošla několika divadelními scénami, například Divadla Na Fidlovačce, ABC, účinkovala v pražské Malostranské besedě v Šansonovinkách a Barování nebo v Balbínově poetické hospůdce.
Několik menších rolí ztvárnila také ve filmu a v televizi, například v pohádce Kouzelník Žito, Zoufalci, Kdyby tisíc klarinetů nebo seriálech Vlak dětství a naděje či Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek.
Byla členkou vokální dívčí pěvecké skupiny Inkognito kvartet a v 60. letech krátce zpívala se Spirituál kvintetem.