Kočka ze Záběhlic. Zemřela zpěvačka a herečka Věra Nerušilová, bylo jí 91 let

Autor:
  16:40
Ve věku 91 let zemřela zpěvačka a herečka Věra Nerušilová, rodným příjmením Soudková. Proslula nezaměnitelným hlubokým hlasem, kterým do filmu Smrt černého krále nazpívala píseň Kočka ze Záběhlic.
Píseň o kočce ze Záběhlic utkvěla v paměti širokému publiku ve spojení se jménem Věry Nerušilové zřejmě nejvíc. Ona sama na natáčení ráda vzpomíná, potkala se při něm s hercem Josefem Kemrem. | foto: archiv Věry Nerušilové

Na přání rodičů rodačka ze Zlína vystudovala střední ekonomickou školu, ale její duše toužila po zpěvu. Stala se členkou Československého souboru písní a tanců, v němž se seznámila se svým budoucím manželem Zdeňkem Nerušilem.

Prošla několika divadelními scénami, například Divadla Na Fidlovačce, ABC, účinkovala v pražské Malostranské besedě v Šansonovinkách a Barování nebo v Balbínově poetické hospůdce.

barovani

S bolestí v srdci jsme dnes přijali zprávu o tom, že nás včera navždy opustila legendární Věra Nerušilová, která také byla mnoho let neodmyslitelnou součástí našeho Barování. Věro, naše milovaná kočko ze Záběhlic, nezapomeneme! ️

Upřímnou soustrast rodině a blízkým.

27. května 2026 v 22:55, příspěvek archivován: 28. května 2026 v 16:39
Několik menších rolí ztvárnila také ve filmu a v televizi, například v pohádce Kouzelník Žito, Zoufalci, Kdyby tisíc klarinetů nebo seriálech Vlak dětství a naděje či Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek.

Byla členkou vokální dívčí pěvecké skupiny Inkognito kvartet a v 60. letech krátce zpívala se Spirituál kvintetem.

