Britský soud zrušil obvinění rappera skupiny Kneecap z obhajoby terorismu

Policie hudebníka obvinila v květnu kvůli tomu, že na koncertě v Londýně v listopadu 2024 ukazoval vlajku libanonského hnutí Hizballáh. Odkaz odmítá, že by toto militantní hnutí jakkoli podporovala.
„Svobodnou Palestinu!“ volali rapeři Kneecap u Paříže. Festival přišel o dotace
Rapperova obhajoba tvrdila, že stát vznesl obvinění po vypršení zákonné šestiměsíční lhůty, a proto o něm soud nemůže rozhodovat. Prokuratura oponovala, že limit neporušila.
Soudce Paul Goldpsring se v pátek přiklonil k názoru obhájců a rozhodl, že Mo Chara nemůže být za čin stíhán. „Obvinění je nezákonné a neplatné a tento soud nemá jurisdikci, aby o něm vedl řízení,“ prohlásil soudce.
Britská prokuratura podle agentury AP uvedla, že rozsudek podrobně prozkoumá a podotkla, že se proti němu může odvolat.
Rapper podle obžaloby na koncertě ukazoval vlajku libanonského hnutí, zatímco říkal „vzhůru Hamás, vzhůru Hizballáh“. Člen skupiny Kneecap se hájí tím, že vlajku na pódium hodili fanoušci a soud popsal jako pokus o jeho umlčení.
Free Palestine, skandovalo se na Rock for People na koncertu kontroverzního tria
„Vaše snahy umlčet nás neuspěly, protože my máme pravdu a vy ne,“ řekl raper před budovou soudu svým stoupencům, kteří provolávali heslo „Free Palestine“. Skupina podle něho neustane v podpoře svobodné Palestiny.
Rozhodnutí přivítala i severoirská první ministryně Michelle O’Neillová, podle níž bylo obvinění součástí snahy umlčet hlasy kritizující počínání Izraele v Pásmu Gazy, které označila za genocidu. „Kneecap využívali svůj prostor na pódiích celého světa, aby upozorňovali na tuto genocidu a je odpovědností každého z nás nadále se ozývat a vystupovat proti nespravedlnosti v Palestině,“ uvedla podle agentury AP.
Izrael zahájil operaci v Pásmu Gazy před dvěma lety s oznámeným cílem zničit teroristické hnutí Hamás v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1 200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Izraelské bombardování zabilo podle palestinských úřadů ovládaných Hamásem více než 65 tisíc lidí v Pásmu Gazy a zničilo rozsáhlé oblasti Pásma. Nezávislá vyšetřovací komise OSN stejně jako někteří západní politici označila počínání Izraele za genocidu. Židovský stát obvinění z páchání genocidy či válečných zločinů dlouhodobě odmítá a tvrdí, že se snaží předcházet umírání civilistů.
Kontroverze kolem Rock for People. Židovské obci vadí koncert severoirských raperů
Belfastští umělci, kteří rapují v angličtině i v irštině, do svých koncertů pravidelně zapojují propalestinská poselství. Formace letos vyvolala kontroverze i v Česku, kde proti její účasti na festivalu Rock for People protestovala Federace židovských obcí. Skupina tam ale vystoupila a při svém koncertu podpořila Palestinu a kritizovala Izrael.
Následně nemohli severoirští hudebníci vystoupit na maďarském festivalu Sziget, protože jim tamní vláda zakázala vstup do země. Maďarské úřady skupinu nařkly z nenávistných antisemitských projevů a z vychvalování Hamásu. Jejich koncerty zakázala i Kanada.