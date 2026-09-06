Zemřel spoluzakladatel kapely Yo Yo Band Richard Tesařík, bylo mu 80 let

Rodina prosí o respektování soukromí. Informace o posledním rozloučení zveřejní později. Syn Richarda Tesaříka řekl, že jeho otec zemřel po nemoci.
Kapela Yo Yo Band loni oslavila půlstoletí na scéně. Tesařík ji založil společně se svým bratrem Vladimírem, který zemřel v červnu 2003 na následky zranění po pádu z kola. Kapela byla od začátku spojována také s Ondřejem Hejmou a Juliusem Novotným-Kuzmou. Tesařík kromě působení v Yo Yo Bandu vydal i několik sólových alb a vystupoval v celé řadě muzikálů. Patřil k českým průkopníkům reggae nebo ska.
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Jeho snadno rozpoznatelný hlas znají rádiový posluchači například z hitů Rybitví, Karviná, Jedem do Afriky nebo Kladno. Kromě působení v legendární kapele často účinkoval také v muzikálech – Johanka z Arku, Krysař, Mauglí, Touha.
Jeho památnou rolí byl hrobař v muzikálu Janka Ledeckého Hamlet, kde s bratrem excelovali s duetem Celej život kopu hrob. V malé filmové roličce Borise se objevil na úplném začátku Hřebejkova filmového hitu Pelíšky (1999) a Musíme si pomáhat (2000).
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Richard Tesařík se narodil 25. prosince 1945 ve Svitavách. Jeho stejnojmenný otec působil za války v československé vojenské jednotce v Sovětském svazu a získal hodnost generála a titul Hrdina SSSR. Tesařík senior - který kvůli konfliktům s nadřízenými nakonec musel z armády odejít - podobně jako další vysoce postavení vojáci dostal bydlení na pražské Hanspaulce.
Právě na tamní svérázné hanspaulské scéně vznikl Yo Yo Band, který se širší veřejnosti poprvé představil v listopadu 1975 na Slánských jazzových dnech.
V mládí se Tesařík věnoval hlavně sportu, na hudbu přesedlal teprve později. Jeho atletické nadání podědil syn Štěpán, dřívější úspěšný český reprezentant v běhu na 400 metrů překážek.
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„Nejdřív jsem běhal čtyřstovku, ale pak jsem zjistil, že na skákání do dálky nepotřebuju až tolik trénovat. Na vojně jsem narukoval do Dukly Praha, jenomže pak jsem se ocitl ve Vyškově, kde ze mě udělali řidiče tanku. Jako byl otec. Tím jsem se sportem skončil. Skoro jsem tehdy brečel vzteky, ale co se dalo dělat,“ uvedl Tesařík v rozhovoru pro iDNES.cz ještě letos v červnu.
Hudebníka trápila v pozdějším věku řada zdravotních komplikací. V roce 2023 prodělal operaci žlučníku, při které došlo k vážným komplikacím a lékaři museli Tesaříka resuscitovat.