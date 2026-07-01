Zemřel Victor Willis z Village People, vystupoval jako policista. Smutní i Trump

Texaský rodák, který byl frontmanem uskupení a spoluautorem hitů YMCA, Macho Man a In the Navy podle prohlášení kapely podlehl „agresivní nemoci“.
Skupina Village People vznikla v roce 1977 a vystupovala v kostýmech znázorňujících sexualizované mužské stereotypy, připomněl deník The New York Times (NYT). Victor Willis vystupoval v kostýmu policisty.
V posledních letech bývají Village People spojováni s prezidentem Donaldem Trumpem, který pravidelně pouští jejich hudbu na svých veřejných vystoupeních a dokonce s nimi tančil na pódiu, připomíná NYT.
„Byl to skvělý a veselý člověk, kterému se líbilo, že jsem na svých shromážděních používal píseň jeho skupiny, YMCA. Stal se z ní opět obrovský hit,“ uvedl Trump v kondolenci na své sociální síti s tím, že jeho setkání s voliči měla rekordní návštěvnost.
„Victor a jeho skupina však byli s námi od samého začátku! Pokaždé, když zazní YMCA, vzpomeneme si na Victora,“ dodal prezident s vyjádřením soustrasti rodině a kapele.