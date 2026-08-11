Jakou hudbu posloucháte?
Žádnou. Jen výjimečně si pustím něco speciálního, co mě zajímá, ale obecně hudbu neposlouchám.
Proč ne?
Před asi dvaceti lety jsem se bavil se svým přítelem Zdeňkem Lukášem, významným českým skladatelem, tehdy již starším pánem. Chtěl jsem mu pustit naši novou nahrávku a zajímalo mě, co na ni řekne, ale on odpověděl: „Nezlob se, já žádné nahrávky neposlouchám.“ Překvapilo mě to, ale s přibývajícími zkušenostmi jsem se dostal do podobného stavu.
Mohou se v nich zabydlet myši, vosy a další škůdci. Na vlastní oči jsem viděl píšťaly rozkousané kunou, která se rozhodla, že si uvnitř nástroje udělá pelíšek. Ale největším nebezpečím pro varhany je člověk.