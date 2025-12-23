Pásli ovce v Alaši. Svatým Mikulášem zněly upravené koledy Varhana Orchestroviče

Dirigent a skladatel Varhan Orchestrovič Bauer se ke svému 33. vánočnímu koncertu vrátil do barokního kostela sv. Mikuláše na pražském Staroměstském náměstí, kde se tradice potkala s nápadem. S padesátičlenným Okamžitým Filmovým Orchestrem a řadou hostů zahrál lidové koledy v nečekaných žánrových podobách, připomněl hudbu oblíbených pohádek a mimo jiné přidal i osobitou verzi české hymny.
Snímek z 33. vánočního koncertu Varhana Orchestroviče Bauera v kostele Svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí (21. prosince 2025) | foto: Markéta Kolínská

Zaznělo Varhanovo aranžmá českých koled Dej Bůh štěstí, Pásli ovce v Alaši a Nesem vám popinu. „Mně se líbí, že ty koledy hraje v jiných žánrech,“ podělila se jedna z návštěvnic.

Samozřejmě nesměla chybět ani vánoční filmová a pohádková hudba ze snímků Ať žijí duchové, Tři oříšky pro Popelku a také suita z Večerníčků. Vrátila se i hudba, kterou Varhan složil pro projekt Archa21 matematika Karla Janečka. Letos navíc účastníci poprvé zaslechli například ukázku z Varhanovy skladby Social Singularity.

„Je to jiná atmosféra, hlavně na Vánoce. Člověk si říká, že bude zima, ale potom na to zapomene,“ sdělila účastnice.

Bude Anděl Páně 3? Dejž to Pánbůh, děti moje, vzkazuje z nebe sám Jiří Bartoška

Také Varhanovi blízcí kolegové skladatelé předvedli kousky z vlastní tvorby. Dirigent Dominik Svoboda zahrál skladbu Snow, Snow. Kus Svatý Mikuláš má varhany rád zněl kostelem v provedení autora Jana Kučery. Dunivý tón kostelních varhan a přítmí barokního sálu dodal večeru magický nádech.

„V klavíru zvuk rezonuje a zvuk rezonuje i v kostele. To znamená, že celý ten kostel jsou varhany,“ podělil se o své dojmy Metoděj Constantine, člen moderátorského dua Saysomething, které účastníky večerem provázelo.

Multiinstrumentalista Swetja večer obohatil hrou na středověký slovenský nástroj fujara. „Já jsem mu napsal krásnou aranž jeho písničky Jasná je noc, což je speciální, osobitá, slovenská koleda v B-dur,“ podělil se Bauer. Zazněla také skladba Verbum Patre Noris skladatelky Evy Kalavské.

Srdce publika si vyhrála stálice Jitka Čvančarová, která kromě Modlitby pro republiku zazpívala také izraelskou píseň Horchat Hai Calyptus, původní lidovou báseň zhudebněnou v roce 1963 zpěvačkou Naomi Shemerovou.

„Bylo to naprosto oduševnělé,“ zněly ohlasy. „Dnes je poslední chanukový večer a tak se ty Vánoce nádherně propojily s jinými svátky,“ ocenila píseň jedna žena. Některé diváky dojala Čvančarová až k slzám.

Petr Opava, skladatel, zpěvák a člen souboru Rock Opera, zastoupil operní pěvkyni Vandu Šípovou charismatickým basem v Žalmu 88 a také skladatele Michaela Kocába v písni Sebastián. „Měla jsem husinu,“ podělila se divačka.

Představa bílých Vánoc je moderní a idealizovaná. Vděčíme za ni Ladovým obrazům

Píseň Sluneční hrob skladatele Radima Hladíka ozvláštnila zpěvačka Elizabeth Kopecká. „Přestože to je chlapecká píseň, říkal jsem si, že by to byl zajímavý atribut, kdyby ji zpívala žena,“ vysvětlil Varhan Orchestrovič Bauer.

Koncert slavnostně zakončila Varhanova vlastní verze české hymny. V den koncertu, 21. prosince, totiž měla v roce 1834 premiéru píseň Kde domov můj ze skladatelského pera Františka Škroupa, kterou napsal pro postavu slepého houslisty v divadelní hře Fidlovačka. Varhan ji obohatil o odkazy skladatelských velikánů Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů.

„Přestože jsme malá země, máme plejádu velkých skladatelů, jako kdybychom byli země velká. Přestože je tu nás pár milionů, tak se vyrovnáme Rusku, Americe, Anglii, Francii i Německu. Ta tradice výborného českého muzikantství tady je, tak jsem na ni chtěl upozornit,“ sdělil iDNES.cz dirigent.

Kultovky pro starší, pro mladé multižánrově

Varhanův 33. vánoční koncert předznamenává dvě pražské hudební akce, které se uskuteční v březnu příštího roku. V Rudolfinu to bude koncert s názvem Hudba z bedny, kde zazní znělky z filmů jako Fantomas, Sandokan, Vinnetou, Dívka na koštěti, Tři oříšky pro Popelku nebo Bič boží.

Prestižní americký magazín vyhlásil Jakuba Hrůšu dirigentem roku

„Je to prostě všechno možné, co člověk slyšel v televizi. Je to vlastně koncert pro lidi pokročilejšího věku, kteří už třeba mají vnoučata a chtějí je seznámit z těmi pěknými českými fenomény,“ podělil se Varhan s tím, že se snažil vytvořit emocionální a kompozicí zajímavé kousky. Na koncertě mimo jiné představí skladby autorů jako Zdeněk Liška, Luboš Fischer, Jaroslav Celba nebo Ladislav Simon.

Poté se 29. března uskuteční v pražské Lucerně multižánrový koncert s názvem One Stage, který bude naopak cílit na mladé. „Zazní tam heavy metal, jazz, swing, latino a žánry, které jste ještě ani neslyšeli,“ uvedl Varhan během vánočního koncertu. Na akci se předvedou skladatelé jako David Kraus, Elizabeth Kopecká, Ondřej Ruml a spousta dalších.

