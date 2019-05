VIDEO: Kapela Vanua 2 vznikla z Blue Effectu. Představuje ukázku z desky

10:59 , aktualizováno 10:59

Kapela Vanua 2, která vznikla na základech legendárního Blue Effectu, vypouští do světa první studiovou písničku You. Vznikla pod producentským dohledem Borise Carloffa a předznamenává připravované EP, které by mělo vyjít v průběhu roku. Na iDNES.cz ji uvádíme v premiéře.