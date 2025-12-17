Pro první ročník Vánoc v O2 areně si pořadatelé vybrali nešťastné datum – 21. prosinec 2023. V den střeleckého útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy bylo pro účinkující těžké vykouzlit v hale příjemnou adventní atmosféru. Podruhé se měly popové hvězdy na témže místě za doprovodu symfonického orchestru sejít loni, ani následné přeložení akce na letošní rok ale nepomohlo většímu zájmu diváků - pohled na obrovské množství prázdných sedaček byl smutný.
Celý článek je jen pro členy
Chcete číst prémiové texty bez omezení?
Tipy z televizního programu
Recenze: Sever 50 %, Světýlka 65 %, Na doraz 60 %, Živé terče 55 %, Ptáče 75 %, Jak si nevzít princeznu 50 %, V dobrém i zlém 55 %, Grace, kněžna monacká 40 %, Korzet 60 %, Nebezpečná metoda 60 %, Království nebeské 50 %, Pravý rytíř 45 %, Trable o Vánocích 35 %, Cellular 50 %
Klíčová slova: Vánoce v televizi, Advent a Vánoce
Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu
Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...
Při nehodě na D2 zemřel známý slovenský hudebník, spolupracoval s Elánem i Bílou
Úterní tragická nehoda na D2 na Břeclavsku otřásla slovenskou kulturní scénou. Řidičem, který zemřel po nárazu dodávky do kamionu, byl totiž nadaný hudebník Adam Urban. Proslavil se v televizní...
OBRAZEM: Děkující Mareš, dojatý Bouček. S Hezuckým se loučili moderátoři i herci
V pátek se rodina, přátelé, kolegové i mnoho fanoušků přišlo rozloučit s moderátorem Patrikem Hezuckým (†55) do krematoria v pražských Strašnicích. Přišel jeho parťák z éteru Leoš Mareš i většina...
Patrik věděl, že je to špatné a připravoval nás na to, říká Pokorný o Hezuckém
Když moderátor Miloš Pokorný mluvil v Rozstřelu o svém kolegovi a kamarádovi Patriku Hezuckém, střídal se smutek s úsměvem. Vzpomínal na jejich večírky z éry Evropy 2, na legendární ranní show s...
Režiséra Roba Reinera s manželkou zavraždili, policie obvinila jejich syna
Americký režisér Rob Reiner a jeho manželka Michele Singer Reinerová jsou mrtví. V neděli byli nalezeni ve svém domě v Los Angeles. V souvislosti s úmrtím páru policisté zadrželi a obvinili jejich...
RECENZE: Vánoční O2 arenu dojal Neckář s Půlnoční, zazářila Příhodová
Druhý ročník akce Vánoce v O2 areně přinesl velice vkusný sváteční program. O jeho vrchol se postaral Václav Neckář s písní Půlnoční. Ovace vestoje si vysloužila také Vendula Příhodová za strhující...
Český dokument o fotografce se na Oscary nedostal, šanci má krátký animák Hurikán
Český dokument Ještě nejsem, kým chci být o fotografce Libuši Jarcovjákové se nedostal do užšího seznamu uchazečů o oscarovou nominaci v kategorii zahraniční film. Uspěl krátkometrážní snímek Hurikán...
Děsy a běsy otce Rychlých šípů. Smrt Foglara fascinovala odmala, říká znalec
Ponurost, temnota, tajemství a všudypřítomný dech smrti. I tohle je jedna z nejsilnějších stránek tvorby Jaroslava Foglara, stvořitele nesmrtelných Rychlých šípů a legendární Stínadelské trilogie....
Nejen Brůna ze Studny. Kubíček hrál i ve filmových pohádkách, v Jihlavě a U Fleků
Život herce Josefa Kubíčka, který zemřel ve věku 96 let, se nedá zúžit jen na roli mladého Brůny v příběhu Studna ze seriálu 30 případů majora Zemana. Přesto je zajímavostí, že už v dětství se na...
Ve finále Rychle a zběsile se bude s Vinem Dieselem prohánět i Cristiano Ronaldo
Akční filmová série Rychle a zběsile se chýlí ke konci. Studio Universal sice doposud nezveřejnilo datum plánované premiéry závěrečného jedenáctého dílu, jedna zajímavost je však již známá. Herec Vin...
Poslední tipy na dárky? Naši autoři napsali pohádky i příběhy, ze kterých mrazí
Nepočítaně článků, komentářů, recenzí, ale i několik knih vydaly během končícího roku 2025 členové redakcí Mladé fronty DNES a iDNES.cz. Sestavili jsme pro vás seznam titulů publikovaných našimi...
Donosit postižené dítě? Gajdošíková a Hádek v novém filmu tančí s medvědem
Už za tři měsíce dorazí do kin jeden z údajně „nejkřehčích snímků“ příštího roku. Film Tanec s medvědem režisérky Jitky Rudolfové má přinést emotivní sondu do partnerství, které je postaveno před...
Seriál Ulice o Vánocích nebude. Nahradí ho pohádky a filmové legendy
Na Štědrý den a během vánočních svátků se tentokrát seriál Ulice nevysílá. Televize Nova ho v prosinci nahradí pohádkami, klasikami českého filmu i speciálními pořady.
Zemřel mladý Brůna ze Studny. Josefovi Kubíčkovi bylo 96 let
Ve věku 96 let zemřel herec Josef Kubíček. Úmrtí umělce, který se proslavil v detektivním seriálu Třicet případů majora Zemana, oznámila jeho dcera Dominika Fornerová.
Režiséra Roba Reinera s manželkou zavraždili, policie obvinila jejich syna
Americký režisér Rob Reiner a jeho manželka Michele Singer Reinerová jsou mrtví. V neděli byli nalezeni ve svém domě v Los Angeles. V souvislosti s úmrtím páru policisté zadrželi a obvinili jejich...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
V padesáti to jde pomalu. Divokej Bill má dvojitou platinu, chystá turné i album
Kapela Divokej Bill převzala krátce před koncertem ve Velkém sále pražské Lucerny z rukou zástupce vydavatelské společnosti Supraphon dvakrát platinovou desku za prodej alba Bazilišek z roku 2023 a...
Harold a Maude. Daniel Krejčík si myslel, že se musí Elišce Balzerové vyrovnat
Na jeviště se v novém kabátě pražského divadla Studia DVA vrací slavná komediální hra Harold a Maude, která se zaměřuje na neobvyklý vztah dvou protikladných postav. V ústřední roli diváci uvidí...