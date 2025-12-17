RECENZE: Vánoční O2 arenu dojal Neckář s Půlnoční, zazářila Příhodová

Koncert Vánoce v O2 areně (16. prosince 2025, Praha) | foto: Matouš Gorun

  9:57
Druhý ročník akce Vánoce v O2 areně přinesl velice vkusný sváteční program. O jeho vrchol se postaral Václav Neckář s písní Půlnoční. Ovace vestoje si vysloužila také Vendula Příhodová za strhující interpretaci hitu Lary Fabian a blýskli se i Jiří Korn či Eva Burešová. Vadou na kráse byla jen slabá divácká účast.

Pro první ročník Vánoc v O2 areně si pořadatelé vybrali nešťastné datum – 21. prosinec 2023. V den střeleckého útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy bylo pro účinkující těžké vykouzlit v hale příjemnou adventní atmosféru. Podruhé se měly popové hvězdy na témže místě za doprovodu symfonického orchestru sejít loni, ani následné přeložení akce na letošní rok ale nepomohlo většímu zájmu diváků - pohled na obrovské množství prázdných sedaček byl smutný.

17. prosince 2025  9:57

