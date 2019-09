Na novém albu elektronického kultu Vanessa zazní zlo, opovržení a nenávist

V porovnání s ním údajně znějí desky z 90. let jako dětská rozpočitadla. „Zlo, nenávist, sebenenávist, opovržení, ironie, zesměšňování. Kde se to v nás bere? Asi nějaká krize identity. Měníme se pořád k horšímu. Máte se na co těšit,“ nechal se slyšet frontman Samir Hauser.

Vydání desky předznamená crowdfoundingová kampaň na portálu Startovač, v rámci níž si ti, kteří kapele, přispějí, mohou kromě dobrého pocitu pořídit i takovou sběratelskou „lahůdku“, jakou bude dětská rakev vyzdobená kresbami Františka Štorma, zpěváka kapely Master’s Hammer, který společně s Hauserem a raperem Řezníkem spolupracoval v rámci projektu Mortal Cabinet. Křest desky proběhne 21. prosince.