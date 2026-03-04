Olympiku jsem účast nezakázala, ale nechci z pohřbu atrakci, vzkazuje vdova

  16:51
Vdova po zesnulém bývalém klávesistovi kapely Olympic Jiřím Valentovi v oficiálním prohlášení na Facebooku promluvila o plánovaném pohřbu jejího manžela. Tragickou událost si nepřeje medializovat a se svým partnerem se chce rozloučit pouze v uzavřeném soukromém kruhu. Popřela rovněž zvěsti o zákazu účasti členům kapely, kde působil dlouhých 34 let. Prohlášení sdílela i samotná kapela.
„Dobrý den všem, s dcerou jsme si přály naprosto tiché a soukromé rozloučení s člověkem, se kterým jsem strávila 47 let života. Nikdy jsem netoužila po medializaci a už vůbec ne v těchto chvílích,“ uvedla v prohlášení Mirjam Valentová.

Veřejnost požádala o pochopení a projevení respektu k rozhodnutí nejbližší rodiny. Zároveň vyvrátila informaci, která se v posledních dnech šířila bulvárem o odepření účasti na posledním rozloučení členům Olympicu.

„Nikdy jsem nikomu nezakazovala účast na pohřbu, natož klukům z Olympiku, kterých si velmi vážím. Pouze jsem si nepřála, aby se z rozloučení stala veřejná atrakce,“ uvedla v prohlášení Mirjam Valentová.

Valenta z Olympiku spáchal sebevraždu. Nic tomu nenasvědčovalo, nechápe vdova

Hudebník, jenž v dnes již legendární kapele Olympic působil mezi lety 1986 až 2020, odešel z tělesa po dlouhých 34 letech spolupráce ze zdravotních důvodů. Podle vyjádření zarmoucené rodiny spáchal ve věku 66 let sebevraždu. Jeho dobrovolnému odchodu podle nejbližších však dopředu nic nenasvědčovalo.

Jeho psychický stav se začal zhoršovat v roce 2013 po smrti bubeníka Milana „Ferdy“ Peroutky, který náhle zemřel po odehraném koncertu. Valenta začal tehdy navštěvovat psychiatra a z Prahy se přestěhoval do klidnější oblasti na Sázavě, kam ho Valentová jezdila navštěvovat.

Zemřel Jiří Valenta, bývalý klávesista legendární kapely Olympic
