Ježíš mu změnil život. Jinak přemýšlím, oslovují mě kostely, říká Václav Noid Bárta

Premium

Fotogalerie 29

Václav Noid Bárta | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Milan Eisenhammer
  20:00
Václav Noid Bárta, současný hlavní hrdina české verze slavného muzikálu Jesus Christ Superstar, je nejen zpěvák, muzikant a skladatel, nýbrž také chovatel, pěstitel, rybář a kutil. Okolí svého baráčku v Mukařově proměnil na malou farmu. Co na ní mají za zvířata? A jak velkého sumce chytil?

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Jidáš, nebo Ježíš?
Vždycky jsem si myslel, že spíš Jidáš, protože negativní postavy se prostě hrají líp, ale s věkem bych teď určitě hlasoval pro Ježíše. Když ho mám hrát, už několik dní předtím se tak nějak vnitřně zklidním. Jako bych na tu duchovní vlnu nějak automaticky najel.

Až do takové míry?
Ne že bych si připadal jako mesiáš, to ne! Ale cítím se víc v pohodě. Začnu i trochu jinak přemýšlet. Dřív, když se mi něco líbilo, komentoval jsem to slovy: „Do prdele! To je fakt super!“ Dnes klidně řeknu: „Bože, to je taková nádhera, děkuju za to, že tady můžu být.“ Nestal se ze mě křesťan, ale od té doby se o duchovní věci nějak víc zajímám. Třeba i v kostele si víc všímám zobrazených výjevů na stěnách, víc mě to oslovuje…

Tomu arogantnímu chlápkovi jsem řekl, že jestli se neuklidní, rozbiju mu hubu. A tak s tím přestal.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Pořad Na lovu posílí velké jméno. Novým lovcem bude moderátor Bouček

Jako poslední ze tří klíčových tuzemských televizí zveřejnila svůj podzimní program Nova včetně platformy OnePlay. Tematicky se podobá ostatním, nabízí rodinná témata, detektivky či soutěže. Vedle...

Zemřel Dracula Petr Dopita. Muzikálový zpěvák se proslavil i hrou na pilu

Ve věku 77 let zemřel muzikálový a operní pěvec Petr Dopita. Zahrál si v předních českých muzikálech Dracula či Johanka z Arku, účinkoval i v ostravské verzi Jesus Christ Superstar. Dlouhé roky...

Zemřel herec Martin Učík. Zahrál si v Marečku, podejte mi pero či ve Vyprávěj

Ve věku 69 let zemřel herec Martin Učík. O jeho smrti informovala v pondělí Herecká asociace na svém Facebooku. Ostravský rodák si zahrál například ve filmu Marečku, podejte mi pero nebo ve slavné...

Hrušínský poslal Motoristům předžalobní výzvu. Urazili ho řečmi o dotacích

Herec a šéf Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský v pondělí na Facebooku zveřejnil výzvu adresovanou Motoristům sobě a lídryni strany v Olomouckém kraji Gabriele Sedláčkové. Reagoval tak na příspěvek...

Oscarové překvapení. Česko vyšle do boje místo Sbormistra dokument o fotografce

Členové České filmové a televizní akademie (ČFTA) vybrali do boje o americkou cenu Oscar v kategorii Nejlepší zahraniční film dokument režisérky Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být. Slavnostní...

Ježíš mu změnil život. Jinak přemýšlím, oslovují mě kostely, říká Václav Noid Bárta

Premium

Václav Noid Bárta, současný hlavní hrdina české verze slavného muzikálu Jesus Christ Superstar, je nejen zpěvák, muzikant a skladatel, nýbrž také chovatel, pěstitel, rybář a kutil. Okolí svého...

18. srpna 2025

Rolling Stones jako tečka za komunismem. Na Strahov přivezli, co tu nikdo neznal

Psal se 18. srpen 1990 a Strahovský stadion se proměnil v dějiště největší hudební akce, jakou kdy Československo zažilo. Vystoupení legendární britské skupiny Rolling Stones přineslo obrovský...

18. srpna 2025  15:42

James Bond i Perný den. Zemřel grafik Joe Caroff, autor slavného loga 007

Ve věku 103 let zemřel v New Yorku grafik Joe Caroff, autor ikonického loga 007 s pistolí, které provází všechny bondovky. Během šesti dekád navrhl přes 300 filmových kampaní, včetně plakátů k West...

18. srpna 2025  15:12

Na trávník Ďolíčku je vidět z ulice. Kousky slavné zdi si rozebrali fanoušci

V pražském Ďolíčku zbořili ikonickou zeď s muralem v klubových barvách oddělující areál Bohemians od Vršovické ulice. Její odstranění souvisí s chystanou pětiletou rekonstrukcí stadionu. První práce...

18. srpna 2025  13:32

Muž v plamenech. Zemřel kaskadér Ronnie Rondell, známý z obalu alba Pink Floyd

Ve věku 88 let zemřel americký kaskadér Ronnie Rondell, známý z obalu slavného alba Wish You Were Here britské art rockové kapely Pink Floyd, na kterém je zachycen v plamenech. O jeho skonu...

18. srpna 2025  12:29

Nová éra platformy YouTube? Chce vysílat přímý přenos z udílení Oscarů

Video platforma YouTube, vlastněná společností Google, projevila zájem stát se novým vysílatelem udílení filmových Oscarů. Prestižní předávání cen má momentálně s Disneyho společností a její...

18. srpna 2025  11:51

Návrat turistů z Číny? Do Prahy i Českého Krumlova je láká veleúspěšná reality show

Začátek roku 2025 přinesl výrazný nárůst čínských turistů v Česku. Jen v prvním čtvrtletí přijelo téměř 30 tisíc návštěvníků, což je meziroční skok o 39 procent. K růstu přispěla nejen obnovená...

18. srpna 2025  10:31

Pilníkovo pozdní odpoledne nabídne adrenalinové zážitky pro celou rodinu

Další Pilníkovo pozdní odpoledne se blíží. Již devatenáctý ročník této adrenalinové open-air show se odehraje již v sobotu 23. srpna v Čerčanech. Na programu je vedle FMX exhibic a závodů, v čele s...

18. srpna 2025  9:25

RECENZE: Kde selhává film o „dezolátech“ na Ukrajině? Přesvědčené nepřesvědčí

65 % Premium

Rozhodně zajímavý nápad, střízlivě vedená reportáž, ale ve finále nulový výsledek experimentu. Neboť ani Velký vlastenecký výlet, v němž režisér Robin Kvapil pozval na Ukrajinu české fanoušky ruského...

18. srpna 2025

Zemřel britský herec Terence Stamp, slavný generál Zod ze Supermana

Ve věku 87 let zemřel v neděli ráno britský herec Terence Stamp, kterého proslavila především role zločinného generála Zoda ve filmech Superman a Superman 2. O úmrtí informovala hercova rodina.

17. srpna 2025  18:40

Zemřel slovenský herec a bavič Oldo Hlaváček, bylo mu 91 let

V neděli ráno zemřel slovenský herec a bavič Oldo Hlaváček, bylo mu 91 let. S odvoláním na hercova syna to oznámila slovenská média. Proslavily ho například televizní veselohry a role moderátora...

17. srpna 2025  16:34,  aktualizováno  16:57

Já jako loutka? V tu ránu se kolem mě shluklo 400 dětí, směje se Arnošt Goldflam

Premium

S loutkovou verzí sebe sama slavil Arnošt Goldflam velký úspěch mezi mladými diváky na Berlinale. Jak se novému animovanému filmu Pohádky po babičce, který vznikl dle jeho knihy, bude dařit u nás, se...

17. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.