Vrací se zapomenutá píseň Václava Neckáře. Po srpnu 1968 zazněla jen jednou

„Pamatuju si, že jsme natáčeli v září 1968 na Staroměstském náměstí,“ vzpomíná Václav Neckář. Text k písni napsal Ivo Fischer, pod hudbou je podepsán Jan Neckář. Byla to první písnička, kterou pro svého bratra složil.
„Měl jsem na starém magneťáku Sonet Duo nahraných několik demo snímků a Ivo si k otextování vybral právě tuhle věc. Já jsem to ani nevěděl, protože jsem v té době byl na vojně a naše divize se právě stěhovala z Milovic do Topolčan,“ dodává Jan Neckář.
Postupem let na písničku i sám Václav Neckář zapomněl, objevila se až nedávno při natáčení televizního dokumentu. A protože její poselství je opět aktuální, přišel nápad ji oprášit a znovu poslat do světa. Díky unikátní současné technologii se podařilo z původní nahrávky izolovat zpěv Václava Neckáře, který byl následně zasazen do nového hudebního aranžmá, na kterém se podílel Jan Neckář a skupina Bacily. Skladba dostala současný zvuk, ale zůstaly v ní emoce, které do ní Václav Neckář v atmosféře roku 1968 vtiskl.
Nový videoklip, který k písni vznikl, režíroval Daniel Hnát a citlivě v něm propojil archivní černobílé záběry s nově vzniklými barevnými sekvencemi a novým příběhem.
„Když jsem přemýšlel o tom, jak příběh obsažený v téhle písni vyprávět dnešnímu divákovi, napadlo mě jít cestou dnešních mladých. Zkusit si představit situaci, kdy je z jejich komfortní zóny vytrhne setkání s minulostí. S takovou, která je pro ně možná stále aktuální,“ popisuje vznik klipu režisér. Výsledkem je klip, který propojuje generace.
„Je zvláštní, jak silně ta píseň zní i dnes. Možná ještě víc než tehdy,“ říká Václav Neckář. Je symbolickým vzkazem „Palachovy generace“. Poukazuje na pocity nejistoty a obavy z budoucnosti, které jsou dnes opět aktuální v souvislosti s politickou situací a konflikty na Ukrajině a v Íránu.
Píseň pro mě vydal Supraphon jako singl společně s novým zpracováním skladby Pomíjívá, která původně vyšla v roce 2014 na albu Václava Neckáře Mezi svými.
Aktuální verzi nazpíval její autor Jan Neckář, který zároveň upravil i výsledný mix. „Tato hudba měla být původně ústřední melodií k filmu, který se ale nenatočil. Jsem ale moc rád, že si v Pomíjivé se mnou zahrál můj vrstevník, skvělý houslový virtuos Bohuslav Matoušek,“ říká Jan Neckář.