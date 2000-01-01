Václav Hybš během své dlouhé kariéry spolupracoval se všemi slavnými českými zpěváky od Karla Gotta a Waldemara Matušky přes Evu Pilarovou a Jiří Korna až k Lucii Bílé. S mnohými z nich ho pojilo celoživotní přátelství, u jiných si vážil profesionality. S Matuškou se ovšem rozešli ve zlém.
S Waldemarem Matuškou spolupracoval Václav Hybš deset let. „Byli jsme přátelé. Ale pak jsme se nehezky rozešli,“ popsal kapelník v loňském rozhovoru pro časopis Téma. Matuška totiž chtěl, aby s ním zpívala jeho budoucí žena Olga Blechová, a to Hybš nedovolil.
Nejraději prý Václav Hybš dělal s Karlem Gottem (spolu jsou na snímku z roku 1974): „Byl pracovitý a vždycky perfektně připravený, věděl, co chce, a jen řekl: ,Já bych to chtěl takhle, a takhle ne.‘ A já mu vždycky vyhověl. A byl tak slušný, že mi nikdy nezapomněl poděkovat.“
Kmenovým zpěvákem Hybšova orchestru byl „druhý Gott“ Pavel Bartoň, syn generálního ředitele Supraphonu. „Byl úžasně talentovaný, ale bohužel neměl charisma a lidi ho nechtěli. Jsem s ním dodnes v kontaktu. Zpívat už nechce, pěstuje bonsaje a dělá snad květináče nebo co,“ říká Václav Hybš.
Eva Pilarová byla další velkou hvězdou, kterou Hybš doprovázel. V knize Mluv, kapelníku, mluv! vzpomínal třeba na to, jak jim pejsek Evy Pilarové pobíhal po pódiu a počural harfu.
Pro Jitku Zelenkovou byl Václav Hybš vůbec první kapelník a pojilo je od té doby přátelství. „Zůstávají mi krásné vzpomínky a obrovská radost z toho, že jsem mohla tolikrát stát na jevišti s orchestrem, který nesl Tvé jméno a patřil k pokladům této země,“ napsala zpěvačka.
Dlouhá desetiletí spolupracoval s Helenou Vondráčkovou, na kterou vždy vzpomínal jako na velkou profesionálku.
„Skvělá spolupráce byla i s Martou Kubišovou, Naďou Urbánkovou a Pepíkem Zímou,“ jmenoval Václav Hybš své oblíbené umělce.
S Hybšem nespolupracovali jen slavní zpěváci, ale také slavní herci, s kterými připravoval televizní pořady a zapojil je i do svých vánočních koncertů. „Já si vždycky vybíral ‚augusty‘ Bohdalovou, Dvořáka, Urbánkovou, Černocha, Munzara, Kopeckého,“ vysvětloval popularitu svých koncertů.
Herec Jaroslav Satoranský byl prvním hostem jeho slavných vánočních koncertů. „Jarda Satoranský mimochodem strašně dobře zpívá,“ prozradil Václav Hybš v rozhovoru ke svým devadesátinám.
S houslovým virtuosem Josefem Sukem ml. (1929–2011), vnukem skladatele Josefa Suka a pravnukem Antonína Dvořáka, nahrál tři dlouhohrající desky.
Pustil se směle i do opery a na koncertu hvězd na pražském ostrově Žofín v roce 1997 doprovázel kromě Lucie Bílé třeba i Evu Urbanovou a Petera Dvorského.
S Jožkou Černým zabrousil k lidovkám. „Nikdy jsem neodsuzoval žádný žánr, neměl jsem nic proti lidovkám ani proti dechovce. Nikdo nemůže chtít po nějakém kopáčovi, aby chodil na filharmonii do Rudolfina. Měl jsem rád jakoukoli muziku, ať to byly operety, opery nebo folklor,“ říkal Hybš, který zemřel v nedožitých 91 letech.
