Gotta chválil, s Matuškou se nepohodl. Které naše hvězdy Václav Hybš doprovázel
Recenze: Místo zločinu České Budějovice 60 %, 96 hodin: Odplata 50 %, Velká čínská zeď 50 %, Život v hajzlu 55 %, Apokalypsa v Hollywoodu 50 %, Raději zešílet v divočině 70 %, Muži v černém 2 40 %, Skyfall 65 %, Modrá krev 65 %, RED 70 %, Neviditelný 65 %, Matrix Resurrections 80 %, Personal Shopper 50 %, Zmizelá 75 %, Vetřelec: Romulus 80 %
KVÍZ: Zavolejte stráže, zbláznilo se páže. Jak dobře znáte film Ať žijí duchové?
Filmová klasika Ať žijí duchové! má vše, co se vyžaduje od skvěle zvládnuté dětské podívané: vtip, spád, bezprostřední herecké výkony, kopec chytlavých písniček, nezapomenutelné výroky a nenásilné...
Koukněte na ty blbečky, jak se radují, smál se Petr Fiala s Andělem v náručí
Skupinou roku se na letošních cenách Anděl stala Mňága a Žďorp. Jedinečný úkaz, který už mnoho let brázdí česká koncertní pódia a má svou jedinečnou poetiku a také humor. Rozhovor bezprostředně po...
Anděly mají Prokop, Vytisková či Mňága, rapeři „vyfakovali“ Klempíře i další
Na pražském Výstavišti se udílely hudební ceny Anděl za rok 2025. Dvě sošky získal Michal Prokop, uspěla raperská dvojice James Cole & Idea či seskupení Gufrau, Victor Kal a Rohony. Objevem roku se...
Sklář Janecký se pochlubil fotkou s DiCapriem. Bylo mi ctí, dodal
Americká herecká superhvězda Leonardo DiCaprio aktuálně v Česku natáčí s renomovaným režisérem Martinem Scorsesem thriller What Happens at Night. Pauzu mezi natáčením využil k procházce na Malé...
Asia Express 2026: Kdo vypadnul, kdo se vrátil a kdy sledovat nové díly
Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Cílem účastníků je projet Laos, Kambodžu a Thajsko za jeden dolar denně. Která z devíti dvojic zůstává v soutěži...
RECENZE: Tak vtipný film tu dlouho nebyl. Neskutečné, co o lidech sdělí jedna Slepice
Kam se hrabou všechny hollywoodské hvězdy na jednu obyčejnou kvočnu z neobyčejné tragikomedie Slepice, za kterou si režisér György Pálfi přivezl uznání z festivalu v Torontu. Tak originální, vtipný a...
Proti sloučení hollywoodských studií brojí tisíc tvůrců včetně Phoenixe a Finchera
Neuplynuly ani tři roky od stávky herců a scenáristů, jež na několik měsíců ochromila ve Spojených státech filmový průmysl, a na světě je další hlasitý nesouhlas. Důvodem je plánované převzetí studia...
RECENZE: Proti dogmatům, ideologiím, totalitám. Příběhy Exotů jsou jako lék
Jinakost proti normalitě, jedinec proti totalitě. Knížek na tuhle populární romantickou notu u nás vyšla celá řada. Zůstaňme u těch domácích: Ještě jsme ve válce, Češi, Tři královny – například....
Mig 21, Landa a Rytmus. Festival Hrady CZ láká na multižánrovou dramaturgii
Letní hudební festivalová sezona už se pomalu blíží. Její nezbytnou součástí je od roku 2005 – tehdy ještě pod názvem České hrady – putovní festival Hrady CZ. Letošní ročník nabídne vystoupení skupin...
Nenáviděli se 15 let, teď dostali Anděla. James Cole z Benátek a raper Idea
Dlouholetý spor nakonec vyústil v přátelství i úspěch. Rapeři James Cole a Idea proměnili osobní i umělecké napětí ve společnou desku Done, která patří k Coleovým nejosobnějším a letos získala dva...
„Co to vyvádíš?“ A on klidně: „Jsem Lucifer, ne?“ Bočan o natáčení S čerty nejsou žerty
Na filmový plac vstoupil už jako dětský herec. Původně snil o kameře, ale nakonec se stal režisérem. Legenda českého filmu Hynek Bočan stojí za řadou úspěšných seriálů, jako jsou Zdivočelá země,...
Silný příběh za vítězstvím. Marie April při děkování za Anděla zmínila smrt své sestry
Duben je zjevně zpěvaččin šťastný měsíc. Na apríla se narodila, před dvěma lety v něm odehrála první koncert s kapelou a letos za debut získala cenu Anděl. Do oceněné desky Marie April se přitom...
I Ďáblův trylek. Letní slavnosti staré hudby lákají do světa hudebních mýtů a legend
Příběh bájného pěvce Orfea či Iásóna putujícího za zlatým rounem, ale též dialog evropské a perské hudby bude náplní 27. ročníku Letních slavností staré hudby. Festival, který začne 16. července,...
Sydney Sweeney a Zendaya sice dospěly, ale problémy mají dál. Startuje Euforie III
Drogy, sex a násilí; tři položky, které z příběhu skupiny amerických středoškoláků nazvaného Euforie udělaly před sedmi lety kultovní hit. Od pondělí vstupuje do třetí řady, v níž se z klíčových...
První kapelníku, budeš chybět! Na Hybše vzpomínají Zelenková, Smigmator či Šporcl
Odchod kapelníka Václava Hybše zasáhl řadu českých zpěváků a muzikantů, pro jejichž kariéru měl slavný dirigent zásadní význam. Vzpomínku mu věnovali zpěváci Jitka Zelenková a Helena Vondráčková, Jan...
Prodej chalupy, 129 m2, Lhenice, ul. Prachatická
Lhenice, okres Prachatice
2 100 000 Kč
Soukup tu píseň schovával roky. Nakonec Norský dřevo svěřil uzdravující se Filipové
Zpěvačka Lenka Filipová byla o víkendu uvedena do Síně slávy hudebních cen Anděl a po dlouhých pěti letech vydala nový singl. Jmenuje se Norský dřevo a stojí za ním osvědčená autorská dvojice Ondřej...
Gotta chválil, s Matuškou se nepohodl. Které naše hvězdy Václav Hybš doprovázel
Václav Hybš během své dlouhé kariéry spolupracoval se všemi slavnými českými zpěváky od Karla Gotta a Waldemara Matušky přes Evu Pilarovou a Martu Kubišovou až k Lucii Bílé. S mnohými z nich ho...