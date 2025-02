Jeho Olina na mě řvala. Kapelník Hybš o rozchodu s Matuškou, StB i Štrougalovi

Kolik jste se svým orchestrem natočil desek?

Páni, to vůbec nevím! Když se podíváte na stěnu za vámi, všechno jsou to desky, co jsme natočili. Ale vůbec netuším, kolik jich bylo. Určitě hodně, protože se mnou dělali všichni zpěváci, počínaje Gottem a Matuškou až po Lucii Bílou. Z těch nejslavnějších... Ale také Eduard Haken z těch operních nebo třeba Honza Slabák s Moravankou, kdy jsme dělali společné koncerty. Pamatuju si, že jsme hráli takovou směs Z města do města. Moravanka hrála moravské písně, my ty české. To už je ale strašně dávno.

Když jsem viděl někoho s panákem, okamžitě dostal padáka.