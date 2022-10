Sleduju, jak to kdo vaří, říká Václav Bláha z Divokýho Billa

Bude to vaše první vystoupení na Českém mejdanu s Impulsem?

Ano, na téhle akci budeme hrát poprvé. Je to paráda, jsem rád, že máme takhle pestrý koncertní program. Tohle je trochu jiná forma, než na kterou jsme normálně zvyklí, takže se moc těšíme.

Figuruje na soupisce účinkujících někdo, jehož koncert si v žádném případě nechcete nechat ujít?

V podstatě se všemi účinkujícími jsme se už někdy potkali, ale nevídáme se nijak často. Je to žánrově pestrá akce, což mě baví. Kapely podobného ražení, jako jsme my, známe moc dobře z festivalů. Takže se rád podívám na všechny, baví mě sledovat, jak to kdo dělá a jak to kdo vaří.

V roce 2019 jste v O2 areně slavili dvacáté narozeniny – jaký je to pocit pro kluky z Úval hrát v takhle obřích prostorách?

Byli jsme nadšení. Měli jsme, jak se říká, plný barák, a když lidi zazpívali, byl to ohromný zážitek. Příští rok už budeme slavit pětadvacet let, takže se tam určitě vrátíme. Tahle největší sokolovna v Praze má něco do sebe.

Před časem se objevila informace, že byste letos měli vydat nové album. To platí?

Vyjde až příští rok, nejspíš koncem března. Makáme na něm, máme zatím položeny základy písní a nahráváme, zpíváme, aranžujeme, vymýšlíme hosty a strašně nás to baví. Až bude deska venku, pojedeme turné právě k pětadvaceti letům kapely. Takhle to máme zatím naplánované a doufáme, že to klapne.

Co od nové desky mohou vaši příznivci čekat?

Žádnou obří změnu ve zvuku nebo stylu nechystáme. Nějak to z nás už léta přirozeně leze a tak to i necháme. Album vyjde po delší pauze od té předchozí, takže máme naskládanou hromadu písniček. Vybrali jsme z nich podle nás nejlepších jedenáct dvanáct.

Jak jste si užili léto, myslím stran koncertování?

Léto bylo ve znamení návratu k normálu, hráli jsme každý víkend a užívali si to náramně. Lidi reagovali bezvadně, bylo cítit, že jim koncerty chyběly. My takhle žijeme už třicet let, jsme s koncertováním propojení, takže období, kdy to nešlo, jsme vytěsnili z hlav a jedeme dál rock and roll.