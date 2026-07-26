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V první třídě neuměl anglicky, na střední ho nechtěli. Proč Pitbull založil vlastní školy?

Tereza Hrabinová
  6:30
Koncert rappera Pitbulla v Londýně

Koncert rappera Pitbulla v Londýně | foto: Profimedia.cz

Koncert rappera Pitbulla v Londýně
Koncert rappera Pitbulla v Londýně
Koncert rappera Pitbulla v Londýně
Koncert rappera Pitbulla v Londýně
19 fotografií
Jako dítě kubánských emigrantů šel v Miami do školy, aniž by uměl anglicky. Když opouštěl střední školu, její ředitel mu doslova řekl, aby hlavně vypadnul. A v 16 letech ho matka vyhodila z domu. Přesto rapper Pitbull považuje školu a vzdělání za naprostou prioritu a založil dokonce svou síť škol.

Pitbull patří už dvě desetiletí mezi nejúspěšnější světové rappery a interprety taneční hudby. Letos se představí také českému publiku hned na dvou pražských koncertech: 26. července vystoupí na Letišti Letňany a 22. listopadu v O2 areně. Vedle hudební kariéry ale Pitbull stojí také za jednou z nejúspěšnějších sítí veřejných charterových škol ve Spojených státech.

Charterová škola (tzv. charter school) je typ nezávislé veřejné školy, která je financována státem, ale soukromě provozována. Funguje na základě smlouvy (charter), která jí dává větší svobodu ve výuce a vedení výměnou za to, že musí splnit stanovené výsledky vzdělávání.

Rapper vlastním jménem Armando Christian Pérez vyrůstal v chudých poměrech v Miami. Do školy nastupoval s minimální znalostí angličtiny, protože doma se mluvilo jen španělsky. Nový jazyk se učil hlavně sledováním populárního dětského pořadu Sezame, otevři se.

Jeho otec obchodoval s drogami a skončil ve vězení. Pitbull se jako šestnáctiletý vydal stejnou cestou a matka ho kvůli tomu vyhodila z domu. Tehdy se rozhodl zásadně změnit svůj život a naplno se věnovat hudbě.

Ředitel se ho nemohl dočkat, až odejde

Zní to trochu paradoxně, ale slavný rapper stojí za vznikem sítě veřejných charterových škol SLAM (Sports Leadership and Management Academy), které propojují klasickou výuku se sportem a přípravou na budoucí povolání.

Když první škola v Miami otevřela, Pitbull zavzpomínal na vlastní studia a na to, jak se ředitel jeho poslední střední školy nemohl dočkat, až odejde. „Doslova mi řekl: ‚Nechci tě na své škole. Dám ti diplom a vypadni odsud.‘“ Sám Pitbull na to tehdy odpověděl jediné slovo: „Děkuju.“

Fanoušci rappera Pitbulla vytvořili na koncertu v londýnském Hyde Parku nový rekord. V plešatých převlecích se jich sešlo 22 141 (10. července 2026)
Koncert Pitbulla v O2 areně (18. června 2025, Praha)
Koncert Pitbulla v O2 areně (18. června 2025, Praha)
Koncert Pitbulla v O2 areně (18. června 2025, Praha)
19 fotografií

Chce pomoct dětem, kterým nikdo nevěří

A tato vlastní zkušenost je podle něj důvodem, proč se začal věnovat vzdělávání. Školy SLAM mají oslovit především děti, které běžná výuka nebaví, a ukázat jim, že sport může otevřít cestu k celé řadě profesí od fyzioterapie přes právo až po sportovní žurnalistiku.

Například sedmnáctiletý Austin Rivera přestoupil na školu SLAM poté, co Pitbull přednášel na jeho předchozí škole. „Neměl vůbec nic a stal se obrovskou hvězdou. Ukazuje, že ne každý dostane všechno zadarmo,“ vysvětlil student.

Pitbull vytvořil rekord. Na jeho koncertě se sešlo přes 22 tisíc lidí s umělou pleší

Pitbull říká, že v mnoha studentech poznává sám sebe. „Spousta těchto dětí je neuvěřitelně kreativních, ale nikdo jim nevěří. Nikdo je nemotivuje. Dokážu se s nimi ztotožnit, ale zároveň jim říkám věci na rovinu.“

Síť škol SLAM se od svého založení rozrostla do několika amerických států a vzdělává tisíce studentů. Navštěvují je také tři z jeho šesti dětí.

Pitbull

Vlastním jménem: Armando Christian Pérez
Narozen: 15. ledna 1981 v Miami
Přezdívka: Mr. Worldwide
Největší hity: Give Me Everything, Timber, Fireball, Hotel Room Service, International Love
Ocenění: Držitel ceny Grammy
Rodina: Otec šesti dětí, veřejně známý byl jeho dlouholetý vztah s Barbarou Albou (2001–2011), se kterou má dvě děti. Současnou partnerku veřejně nepředstavuje.

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