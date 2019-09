Jsme vlci, ne beránci. Richard Müller s hosty opět zavítá do penziónu Svět

Trojice Richard Müller, Ondřej Soukup a Michael Kocáb na společném turné alespoň částečně pomyslně opět spojí Česko a Slovensko, zároveň také připomene časy zmíněného alba V penziónu Svět autorské dvojice Petr Hapka a Michal Horáček.

„Hned na úvod bych chtěl upřesnit, že i když se to propaguje jako turné nás tří, hlavní hvězdou bude Richard Müller, půjde především o jeho koncerty, na nichž vystoupíme s Ondřejem Soukupem jen jako hosté,“ vysvětluje Michael Kocáb. Müller souhlasí a dodává, že nápad spojit je tři vzešel z jeho agentury.

„Jako rozený pesimista jsem si myslel, že do toho ti dva nepůjdou. Z jejich kladné reakce jsem však měl velkou radost. Fungovalo nám to už na generálce, jsou to příjemní parťáci,“ pochvaluje si interpret hitů jako Štěstí je krásná věc nebo Srdce jako kníže Rohan.



Skandály už nečekejte

Na koncertě zazní pár písniček ze zmíněného alba V penziónu Svět, na kterém se mimochodem pěvecky podílel i Michael Kocáb, a také několik méně známých skladeb z Müllerova repertoáru. „Moje publikum už chodí jen na moje písničky, ne na skandály a podobně. Doprovází mě kapela čítající asi osm členů, oba chlapci, tedy Ondřej a Michael, pravili, že je v pohodě. Takže se těšte na pozitivně spontánní večer,“ dodává Müller.

A jaká bude role obou pánů? „S Michaelem Kocábem jsme spolužáci z konzervatoře, hráli jsme spolu, pamatujeme hodně, čili tam budeme pořádat takové improvizované debaty. Možná na sebe prozradíme i věci, které by se o nás lidi jen tak nedozvěděli,“ vysvětluje Ondřej Soukup.

„Pak si taky společně s Michaelem zahraju na baskytaru, na kterou jsem od 90. let prakticky nesáhl. Zazpívám píseň Ještě tě mám plnou náruč, kterou jsem před lety napsal pro Jiřího Korna a teď bych ji rád ukázal v podobě, v jaké jsem ji tehdy zamýšlel. Zároveň bych rád dodal, že nejsem žádný pěvec ani performer, ale skladatel. Jsem zvyklý být hlavně zavřený ve studiu a komponovat.“

Co se týče letitého přátelství s Michaelem Kocábem, nelze se nezeptat na slavný „Song o Soukupovi“, tedy S.O.S. od Pražského výběru, s oním proslulým „haló, Soukup“, prostřednictvím něhož si Kocáb a spol. se svým bývalým parťákem vyřizovali účty, že od nich odešel ke Karlu Gottovi.



„Pořád to žije. Ale jde o ohromnou nadsázku a legraci, i když text je vlastně docela drsný. Celé to bylo připravené a já se radostí nechal takhle zneužít. Ale to k tomu patří, nejsme beránci, ale vlci. Může se stát, že do sebe s Michaelem takhle půjdeme i při těch debatách,“ směje se Ondřej Soukup.

Pokud jde o Kocába, i ten pěvecky zavzpomíná na svou účast V penziónu Svět a dojde i na písničku Šaškové počmáraní.

Podtitul turné zní Šansony a jiné písně a Kocábův dramatický projev se k tomuto žánru vždy hodil.

„Šansony představují určitou etapu naší tvorby, jak mojí, tak Richardovy. Lidi na ni reagovali velmi dobře, ty písničky se pořád líbí. Mně se vždy moc líbil Richardův způsob zpěvu,“ říká Michael Kocáb.

„Šanson je píseň, kdy se zpěvák do textu noří mnohem více než u běžné spotřební populární hudby. U nás to dlouhá léta známe od Hany Hegerové, ale moc podobných interpretů jsme nikdy neměli. Až od alba V penziónu Svět jsem jsem šanson počesku začal vnímat mnohem víc. Veškeré škatulkování je ale v tomhle ohledu stejně zbytečné, jde prostě o kontemplativní píseň teskného charakteru, u níž je zásadně důležité, co se zpívá, nejen jak se to zpívá,“ dodává Kocáb.