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Dublin se loučí s Glenem Hansardem. Poslední hold může vzdát i veřejnost

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  6:29
Zpěvák a písničkář Glen Hansard (2023)

Zpěvák a písničkář Glen Hansard (2023) | foto: Anna Kristová, MAFRA

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Koncert Glena Hansarda a Markéty Irglové ve Foru Karlín (21. května 2025,...
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V kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu se v pondělí může veřejnost rozloučit s irským hudebníkem Glenem Hansardem, který zemřel 29. července při dopravní nehodě ve věku 56 let. Pohřeb se uskuteční v úterý, jak už dříve oznámila rodina na Facebooku. Kaple bude pro veřejnost otevřena od 11:00 do 16:00 místního času (12:00 až 17:00 SELČ).

Veřejnost se bude moci zúčastnit také úterního pohřbu. Vstup do katedrály svatého Patrika v centru Dublinu však bude vzhledem k očekávanému počtu účastníků omezený. Irská veřejnoprávní stanice RTÉ oznámila, že obřad bude živě vysílat. Poslední rozloučení bude možné sledovat také online prostřednictvím portálu RIP.ie.

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Rodina požádala všechny, kteří by chtěli poslat květiny nebo dary, aby raději přispěli irské charitativní organizaci Dublin Simon, která pomáhá lidem bez domova, nebo organizaci Ukrainian Action působící v Irsku i v zahraničí a zajišťující humanitární pomoc Ukrajině bránící se ruské invazi.

Hansard začínal jako pouliční hudebník v Dublinu. V roce 1989 založil skupinu The Frames, která se postupně zařadila mezi nejvýraznější irské kapely. Celosvětový úspěch mu přinesla spolupráce s Češkou Markétou Irglovou, s níž získal Oscara za píseň Falling Slowly. Po úspěchu následovalo rozsáhlé turné po koncertních sálech a festivalech po celém světě.

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Hansard působil také jako sólový interpret. Jeho album Didn’t He Ramble z roku 2015 bylo nominováno na cenu Grammy v kategorii nejlepší folkové album. Od roku 2022 byl ženatý s finskou básnířkou Maire Saaritsaovou, s níž měl syna.

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Dublin se loučí s Glenem Hansardem. Poslední hold může vzdát i veřejnost

Zpěvák a písničkář Glen Hansard (2023)

V kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu se v pondělí může veřejnost rozloučit s irským hudebníkem Glenem Hansardem, který zemřel 29. července při dopravní nehodě ve věku 56 let. Pohřeb se...

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