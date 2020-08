Praha v září zazáří spojením dvou hudebních festivalů

Oba dva zmíněné festivaly se zapojily do projektu Praha Září, který od 8. do 28. září na Výstavišti v Praze – Holešovicích představí program sestavený společně všemi stěžejními pražskými festivaly. United Islands of Prague se hned 8. září postarají o zahajovací koncert třítýdenního festivalu v podání kapely Zrní.



Účast na festivalu si buď můžete zajistit akreditací na www.prahazari.cz, která je pro akce jako United Islands zdarma, nebo potom koupí vstupenky na PůlMetronome na www.GoOut.cz. V rámci něj vystoupí například Tata Bojs, Kafka Band, Kapitán Demo, Ohm Square, Monika Načeva, Vlasta Redl a mnozí další.



Vstupenky na PůlMetronome budou v prodeji za 250 Kč na den, při nákupu jsou na výběr místa ve třech zónách. Držitelé vstupenek na Metronome 2020 mohou na jeden ze tří dnů konání PůlMetronome jít zdarma, jako dárek od organizátorů festivalu.



Víkend od 11. do 13. září bude na Výstavišti Praha patřit 17. ročníku United Islands of Prague, který letos proběhne v „Deutsche Edition“. S konceptem přidat k United Islands of Prague podtitul a přivézt do Prahy hudebníky z jedné země, naposledy z Británie, přišli organizátoři minulý rok a nápad sklidil mnoho pozitivních ohlasů.

Letos se návštěvníci mohou těšit na mnoho hudebníků ze sousedního Německa. Vystoupí kapela Kytes, disko-funková čtveřice Jeremias, jazzová kapela Jin Jim, Ferge X Fisherman nebo indie zpěvák Shelter Boy.