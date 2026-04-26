Zemřel hudební vydavatel Miloš Gruber. V 90. letech založil značku Indies

V 67 letech zemřel hudební vydavatel a podporovatel nezávislé hudební scény Miloš Gruber, zakladatel značky Indies a majitel vydavatelství Indies MG Records. Vydavatelství Indies to v neděli oznámilo na svém facebookovém profilu.
Miloš Gruber | foto: Archiv iDnes.cz, Monika Hlaváčová,  MF DNES

Prodejna firmy Indies na původním místě v ulici Milady Horákové v Brně.
Představitelé firmy Indies na hudebním veletrhu, druhý zprava spoluzakladatel...
Milan Páleš, spoluzakladatel brněnské firmy Indies. Začínala v roce 1990 jako...
Milan Páleš (vlevo), spoluzakladatel a spolumajitel brněnské firmy Indies, v...
Gruber otevřel společně s Milanem Pálešem v Brně v roce 1990 půjčovnu hudebních nosičů v ulici Milady Horákové, která se stala zárodkem pozdějšího vydavatelství Indies Record.

Prvním vydavatelským počinem byla deska Steak! hardcoreové skupiny Meat House Chicago I.R.A. ještě na počátku 90. let a od poloviny 90. let pak vycházelo víc než deset titulů ročně.

Gruber s kolegy razil motto, že vydávají pouze takovou hudbu, která se jim líbí. Jeho přístup kladl důraz na autenticitu a podporu nekomerčních projektů, které však považoval za umělecky silné.

V roce 2007 se vydavatelství Indies rozdělilo na tři samostatné subjekty Indies Scope, Indies MG a Indies Happy Trails. Zakladatelé Páleš, Gruber a Jaromír Kratochvíl pokračovali samostatně, nadále ale spolupracovali. V Brně po přetržce opět funguje také kamenný obchod s hudbou pod značkou Indies a společná distribuce.

Indies vydávají už pětadvacet let výhradně hudbu, která se jim líbí

V Indies MG vycházela alba zaměřená na underground, elektroniku, experimentální hudbu a osobité autory. Pod Gruberovým vedením tam vycházela alba Radůzy, Jablkoně, Jiřího Dědečka, Sester Steinových, Už jsme doma a dalších.

Podle internetového hudebního magazínu Headliner Gruber dlouhodobě vytvářel prostor pro hudbu a hudebníky, kteří by jinak měli jen omezené možnosti se prosadit. Pomohl formovat a udržovat podobu české nezávislé hudby.

