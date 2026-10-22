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Zemřel Ivan Igánek Novák, zpěvákovi legendární kapely Brutus bylo 30 let

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  9:58
Ve třiceti letech zemřel Ivan Igánek Novák - zpěvák kapely Brutus.

Ve třiceti letech zemřel Ivan Igánek Novák - zpěvák kapely Brutus. | foto: FB: kapela Brutus

Kapela Brutus pokřtila ve Starém Plzenci stejnojmenné pivo
Saša Pleska z kapely Brutus
Kapela Brutus
Saša Pleska z kapely Brutus
5 fotografií
Zpěvák legendární bigbítové kapely Brutus Ivan Novák, fanouškům známý též jako Igánek, zemřel v pouhých třiceti letech. Kapela známá hity jako Dlažební kostka nebo Opijem se prostřednictvím Facebooku poděkovala za veškerou podporu fanouškům.
Ve třiceti letech zemřel Ivan Igánek Novák - zpěvák kapely Brutus.
Kapela Brutus pokřtila ve Starém Plzenci stejnojmenné pivo
Saša Pleska z kapely Brutus
Kapela Brutus
5 fotografií

„S bolestí v srdci vám musíme oznámit smutnou zprávu. Náhle a nečekaně nás opustil zpěvák, kamarád a úžasný člověk s obrovským srdcem… Ivan ‚Igánek‘ Novák. Jeho hlas a energie s námi i s vámi zůstanou navždycky. Děkujeme vám za veškerou podporu a tichou vzpomínku,“ uvedla kapela na svém facebookovém profilu.

Ivan Novák oslavil teprve nedávno (19. července) kulaté třicáté narozeniny. V příspěvku příčinu jeho úmrtí kapela neuveřejnila.

„Upřímnou soustrast a moc Ti nahoru děkujeme za krásný hlas i krásný vzpomínky, letošní rok jsi našemu čtyřletému vnukovi splnil jeho sen, první koncert Brutus a byl jsi ten, co zařídil a dal mu tričko s podpisy celé skupiny,“ reagovala na Facebooku uživatelka Mirka.

„Měl život před sebou..., v létě v Prazdroji jsem si říkala, jak hezky zpívá. Upřímnou soustrast!“ přidala se ke stovkám komentářů uživatelka Hanka.

Tancovačkový fenomén Brutus brázdí venkovská pódia už čtyřicet let

Pod příspěvkem je i komentář od samotné manželky zesnulého zpěváka, která poděkovala fanouškům za projevenou lítost. Společně vychovávali dvě malé dcery.

„Chtěla bych ze srdce poděkovat všem, kteří na mého milovaného manžela vzpomínáte, píšete krásná slova a vyjadřujete nám svou soustrast. Každá vaše zpráva, každá vzpomínka a každé slovo pro mě moc znamená. Byl to můj manžel, otec, moje láska a člověk, který měl v mém životě nenahraditelné místo. Jeho hlas, hudba a vzpomínky na něj zůstanou navždy v našich srdcích. Děkuji vám všem, že na něj nezapomínáte.“

Kapela původem z Rakovníku je známá posluchačům svým tancovačkovým bigbítem již od roku 1966, tehdy však ještě pod názvem Mandragora. Svůj název změnila v průběhu doby několikrát. Ke jménu Brutus se opět vrátila po pádu socialismu. Za dlouhá desetiletí jí prošla řada hudebníků, k nejmladším členům patřil právě Ivan Novák.

V době normalizace byla tehdejším režimem nucena pozastavit svou činnost, v roce 1973 byla dokonce zakázaná. K mladším divákům se na konci nultých let dostala skrze oblíbený seriál Comeback a hitem Opijem se. Ze zábav ji mohou znát posluchači též díky písničkám Dlažební kostka a Hospody, hospody a restaurace.

Skupina se nikdy neprezentovala velkým PR, propracovanými kliky či velkolepou pódiovou show. O to blíže se snaží být svým fanouškům prostřednictvím menších vesnických zábav, které s pravidelností objíždí. Jen do konce října má Brutus v plánu ještě pět koncertů.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

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