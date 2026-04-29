Náhle zemřel frontman VHS Adam Vitásek. Punková kapela rovnou ohlásila konec

Velmi nečekaně zemřel hudebník a zakládající člen punkové kapely VHS Adam Vitásek. Smutnou událost oznámili jeho kapelní kolegové na Facebooku. Přesná příčina smrti prozatím nebyla uvedena. Kapela rovnou oznámila konec fungování.

Zemřel frontman punkové kapely VHS Adam Vitásek.

„Kamarádi!!! S obrovskou bolestí v srdci vám musíme oznámit, že nás na vždy opustil náš Adámek. Tímto pro nás vše skončilo. Tak zapalte brčka a nebo svíčky a schovejte slzy pod svými víčky. Moc nám chybíš kamaráde!!! Odpočívej v pokoji,“ vzkazuje kapela svým fanouškům prostřednictvím oficiálního účtu na sociální síti Facebook.

Hudební skupinu VHS (Volné hudební sdružení) založil Vitásek v roce 2005 v Jilemnici se svými spolužáky Petrem Nevečeřalem a Milanem Rychtrem. V kapele původně zastával pozici kytaristy, postupem času však přešel do první linie a skrze mikrofon promlouval k publiku svým syrovým zpěvem a bezprostředním projevem, jež jejich fanoušci milovali.

V poslední době veřejně mluvil o škodlivosti závislostí, především o užívání tvrdého alkoholu a marihuany. Apeloval na své fanoušky, aby mu při koncertech nic z toho nenabízeli.

Anděl, který dostal od života naloženo. S Potměšilem se rozloučil plný Týnský chrám

Kapela změnila v minulosti několikrát složení. V roce 2019 odešel na čas dokonce i sám Vitásek. Po roční pauze se však na pódia vrátil s novým elánem a chutí dále tvořit. Přestože mělo uskupení VHS pro letošní sezonu nasmlouvanou řadu vystoupení, podle informace z facebookového statusu je úmrtí hlavní tváře pro skupinu konečnou záležitostí.

S Janem Potměšilem se rozloučil plný Týnský chrám

Nejčtenější

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Anděl, který dostal od života naloženo. S Potměšilem se rozloučil plný Týnský chrám

Rakev se zesnulým Janem Potměšilem nesou v druhé řadě i jeho synové (28. dubna...

V Chrámu Matky Boží před Týnem se rodina a veřejnost rozloučila se zesnulým hercem Janem Potměšilem. Mezi přítomnými byli Eva Holubová, Jan Hřebejk, Patrik Hartl či Aňa Geislerová. Vzpomínali na něj...

Jiřina Bohdalová exkluzivně: Za minulého režimu nikdo nemusel, v tom jsem tvrdá

Premium
Herečka Jiřina Bohdalová slaví 95 let.

Herečka Jiřina Bohdalová ještě pár dní před svými pětadevadesátými narozeninami točí své televizní pořady a tvrdí, že právě práce jí pomáhá. „Kdybych se jenom válela v posteli, byl by to začátek...

Satoranský, Dykovi či Hartl. Podívejte se, kdo se přišel rozloučit s Janem Potměšilem

Spisovatel, dramatik a režisér Patrik Hartl na posledním rozloučení s hercem...

Poslední rozloučení s hercem Janem Potměšilem svedlo dohromady vedle rodiny a veřejnosti i velké množství hereckých kolegů. Herci, jenž odešel 16. dubna po delších zdravotních komplikacích, přišli v...

Čerstvé záběry nové Pobřežní hlídky jsou na světě. Kdo je kdo a jak jim sluší červená

Červené plavky. Běh ve zpomaleném záběru. Zachraňování životů. To vše se vrací...

Červené plavky. Běh ve zpomaleném záběru. Zachraňování životů. To vše se vrací v seriálu Pobřežní hlídka. Herecké obsazení plné influencerů možná vyvolává jisté kontroverze, natáčení v kalifornské...

Naše zpěvačky znám, ale mám hokej v dnešních klucích, přiznává Petra Janů

Premium
Petra Janů s kapelou Amsterdam

Zpěvačka Petra Janů společně s doprovodnou kapelou Amsterdam vydala šestipísňové EP Světla reflektorů s pěti znovu nahranými staršími písničkami z pera kytaristy a skladatele Oty Petřiny a titulní...

29. dubna 2026

Pozor, koušou svými algoritmy. Děsiví robopsi mají tváře Muska, Kima či Bezose

Psí robomiliardáři mají připomenout, jak nás ovlivňují technologie a algoritmy

Berlínské muzeum Neue Nationalgalerie láká návštěvníky na vskutku nevšední exponáty. V jedné z výstavních místností se po podlaze pohybují robotiční psi s realistickými hlavami výrazných světových...

29. dubna 2026  12:48

Tajemné billboardy s jazyky. Rolling Stones po světě krypticky avizují nové album

Mick Jagger, Keith Richards a Ronnie Wood. Skupina Rolling Stones vystoupila v...

Kryptická reklamní kampaň kapely Rolling Stones pokračuje. Po vydání vinylového singlu Rough and Twisted se v několika světových městech objevily billboardy s ikonickým vyplazeným jazykem a slovním...

29. dubna 2026  10:46

Když lze propojit Vetřelce s Predátorem... I Zorro a Django budou mít společný film

Zorro a Nespoutaný Django

Postavy, jako byste je vylosovali z klobouku. Ve filmařské fantazii však není nic nemožné. Úspěšné westernové drama „maniaka z videopůjčovny“ Quentina Tarantina Nespoutaný Django se dočká...

29. dubna 2026  9:05

Jiřina Bohdalová exkluzivně: Za minulého režimu nikdo nemusel, v tom jsem tvrdá

Premium
Herečka Jiřina Bohdalová slaví 95 let.

Herečka Jiřina Bohdalová ještě pár dní před svými pětadevadesátými narozeninami točí své televizní pořady a tvrdí, že právě práce jí pomáhá. „Kdybych se jenom válela v posteli, byl by to začátek...

29. dubna 2026

Psát o mužích? Zajímají mě přehlížené příběhy, a ty bývají ženské, říká Tučková

Premium
Spisovatelka Kateřina Tučková. Její první román Vyhnání Gerty Schnirch se...

Její první román Vyhnání Gerty Schnirch se stal před sedmnácti lety velkou literární událostí. Nyní byl zfilmován. Podle autorky Kateřiny Tučkové je příběh československé Němky, která zažila brněnský...

28. dubna 2026

Satoranský, Dykovi či Hartl. Podívejte se, kdo se přišel rozloučit s Janem Potměšilem

Spisovatel, dramatik a režisér Patrik Hartl na posledním rozloučení s hercem...

Poslední rozloučení s hercem Janem Potměšilem svedlo dohromady vedle rodiny a veřejnosti i velké množství hereckých kolegů. Herci, jenž odešel 16. dubna po delších zdravotních komplikacích, přišli v...

28. dubna 2026  17:12

Beatles, Žbirka i hudba z herního fenoménu. Filharmonie chystá nabitou sezonu

Moravská filgarmonie Olomouc se chystá na 81. sezonu.

Jedinečným hudebním zážitkem v podání společného koncertu pop-rockové šumperské kapely O5 a Radeček se symfonickým orchestrem vrcholí v úterý a ve středu od 19.00 stávající jubilejní 80. sezona a...

28. dubna 2026  15:16

Anděl, který dostal od života naloženo. S Potměšilem se rozloučil plný Týnský chrám

Rakev se zesnulým Janem Potměšilem nesou v druhé řadě i jeho synové (28. dubna...

V Chrámu Matky Boží před Týnem se rodina a veřejnost rozloučila se zesnulým hercem Janem Potměšilem. Mezi přítomnými byli Eva Holubová, Jan Hřebejk, Patrik Hartl či Aňa Geislerová. Vzpomínali na něj...

28. dubna 2026  10:32,  aktualizováno  15:11

RECENZE: Uvěřitelný a střídmý. Ringo Starr se na dlouhé cestě ke country neztratil

Premium
Ringo Starr v pražském Kongresovém centru 19. června 2018

Po roce a několika měsících od vydání alba Look Up přichází Ringo Starr s další countryovou deskou, zrealizovanou pod produkční a skladatelskou taktovkou T Bone Burnetta. Nese název Long Long Road a...

28. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Co by hrdinové Teorie velkého třesku sami rádi sledovali. Blíží se pokračování seriálu

Snímek ze seriálu Stuart Fails To Save The Universe

Letos v červenci bude mít na streamovací službě HBO Max premiéru spin-off sitkomu Teorie velkého třesku. Ponese název Stuart Fails To Save The Universe a zaměří se na postavu majitele obchodu s...

28. dubna 2026  12:15

Sbormistra v České televizi neuvidíte. Odvolací soud potvrdil zákaz vysílání filmu

Snímek z filmu Sbormistr

Odvolací Městský soud v Praze potvrdil předběžné opatření, kterým Obvodní soud pro Prahu 4 v březnu zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr režiséra Ondřeje Provazníka v České republice. Informaci...

28. dubna 2026  10:48

