Miláček Hollywoodu i znělka ke kriminálce. Kdo jsou světoví umělci s českým původem

Premium

Fotogalerie 12

Velké instrumentální hity 80. let. Čech Jan Hammer zazářil s hudbou k seriálu Miami Vice. | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

  20:00
Tolik skvělých lidí od kumštu se prosadilo ve světě. Jistě znáte jména jako Miloš Forman či Jan Hammer, ale co třeba Herbert Lom? Tak se jmenoval nejslavnější český herec.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Když to vezmeme trochu z gruntu a nahlédneme do vzdálenější minulosti, nabízí se kopa jmen i osudů, jež spojoval český původ.

„Nevěděl, co se dělo s jeho rodinou v Praze, ale oni mohli slyšet jeho hlas skoro každý večer.“

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Po Hojerovi další těžká role. Petr Uhlík si zahraje kontroverzní atletku Koubkovou

Sportovní hvězda Zdena Koubková byla ve 30. letech titulována jako rekordwoman. V roce 1933 totiž vytvořila světový rekord na osmisetmetrové trati a třetí místo vybojovala na stovce. Jednadvacetiletá...

Umělec Banksy odhalil nové dílo. Ukazuje soudce, který bije demonstranta

Velkou pozornost vzbudilo nové dílo britského streetartového umělce Banksyho, které se objevilo na budově londýnského soudu. Graffiti zpodobňující soudce v tradiční paruce, jak paličkou tluče...

Kapela Kryštof končí po třinácti letech s koncerty. Krajčo si dá pauzu i v divadle

Na dva tři roky si kapela Kryštof dává pauzu od souvislého koncertování. Jak iDNES.cz potvrdil frontman Richard Krajčo, kapela si po třinácti letech intenzivních turné potřebuje odpočinout. Zároveň...

Spor o Anděla Páně. Scenáristka žaluje režiséra Stracha, soudci chybí zásadní důkaz

Městský soud v Praze začal v pondělí projednávat žalobu scenáristky filmu Anděl Páně Lucie Konášové na režiséra tohoto snímku Jiřího Stracha. Konášová žádá, aby soud určil, že je jedinou autorkou...

Pereme čtrnáct hodin. Knírků potřebujeme stovky, hlásí kostymérka Cirque du Soleil

V představení KURIOS - Kabinet kuriozit hrají kostýmy zásadní roli. Jen pro tuto show jich vzniklo přes sto kusů. Jejich tvorba a údržba však vyžaduje spoustu úsilí a preciznosti. „Máme tu i...

Miláček Hollywoodu i znělka ke kriminálce. Kdo jsou světoví umělci s českým původem

Premium

Tolik skvělých lidí od kumštu se prosadilo ve světě. Jistě znáte jména jako Miloš Forman či Jan Hammer, ale co třeba Herbert Lom? Tak se jmenoval nejslavnější český herec.

15. září 2025

RECENZE: Smějí se i fackují. Rychlý a další Hráči lehce naznačili zlaté časy Činoheráku

K oslavě šedesátého výročí svého založení uvedl pražský Činoherní klub skoro přesně před rokem v premiéře nové nastudování Gogolovy klasiky Hráči. Pomyslně tak navazuje na slavné více než čtyřicet...

15. září 2025  16:29

Rekord na Emmy. Hvězda Adolescenta se stala nejmladším mužským držitelem ceny

Patnáctiletý britský herec Owen Cooper se stal nejmladším mužským držitelem televizní ceny Emmy. Ocenění za nejlepšího herce ve vedlejší roli získal za výkon v oceňované minisérii Adolescent od...

15. září 2025  15:14

Když má muž touhu rozsévače. Režisérka Sperminátorů o dětech i motivaci dárců

Premium

Před jedenácti lety poodhalila fascinující životní styl Petra Mlčocha, který se rozhodl žít se svou ženou a devíti dětmi mimo systém, v maringotce uprostřed šumavské přírody. O rok později v...

15. září 2025

Zaklínač s novou tváří. Podívejte se, jak se v Cavillově roli bude dařit Hemsworthovi

Čtvrtá řada populárního fantasy seriálu Zaklínač bude mít na Netflixu premiéru 30. října. V roli zaklínače Geralta z Rivie se poprvé představí australský herec Liam Hemsworth. Nahradil Henryho...

15. září 2025  12:24

Ďáblova sbírka oživuje Adolfa Hitlera. Druhý díl českého filmu se točí v angličtině

Adolf Hitler, který se ukrývá mezi členy pedofilní křesťanské sekty kdesi v rakouských Alpách, přežil svou smrt za pomoci adrenochromu. Jde o látku, která se dle pověstí získává z krve nemluvňat. To...

15. září 2025

RECENZE: Golem kráčí pod Folimankou a Dan Brown ukazuje, že kniha má stále svou moc

Premium

Na tom Danu Brownovi něco je! Jeho nový román Tajemství všech tajemství má totiž víc než šest set stránek a nenudí. Je skvěle, živě a čtivě napsaný.

15. září 2025

Vraždící Adolescent a hollywoodská parodie Studio posbírali hlavní ceny Emmy

Americkou televizní cenu Emmy, která se konala v noci na pondělí, získala v kategorii komedie seriálová satira o zákulisí Hollywoodu Studio. Cenu za nejlepší drama si odnesl seriál Urgent z...

15. září 2025  6:12

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2 a kdo vypadnul

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala v neděli na streamovací platformě Prima+ ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, jsou velmi překvapivá. Diváci televize Prima si na...

14. září 2025  23:24

Áčkoví rapeři jsou milionáři, vyprodávají haly, aniž by je hráli v rádiích, říká DJ Wich

Premium

Bezmála třicet let na scéně, přes dvacet vydaných desek, stovky skladeb a aktuálně vyprodaná O2 arena. Jednoho z nejvýznamnějších českých dýdžejů a hudebních producentů DJ Wiche čeká 19. září...

14. září 2025

Zapomínáme. Naše minulost není jen o másle za dvacku, varuje Klára Formanová

Premium

Ač nyní napsala divadelní hru, která vedle dalšího pojednává o manželských stereotypech, přiznává Klára Formanová, že její manželství s divadelníkem Petrem něčím takovým mohlo trpět jen těžko. Ve...

14. září 2025

GLOSA: Děs i humor. Hodina zmizení je vydatné sousto pro hororové mlsaly

Bohorovně jsem se donedávna domníval, že mě v hororovém žánru už máloco dokáže překvapit a vyděsit. Nedávné zhlédnutí snímku Barbar režiséra a scenáristy Zacha Creggera, při němž mi střídavě běhal...

14. září 2025  9:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.