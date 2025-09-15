Když to vezmeme trochu z gruntu a nahlédneme do vzdálenější minulosti, nabízí se kopa jmen i osudů, jež spojoval český původ.
„Nevěděl, co se dělo s jeho rodinou v Praze, ale oni mohli slyšet jeho hlas skoro každý večer.“
Sportovní hvězda Zdena Koubková byla ve 30. letech titulována jako rekordwoman. V roce 1933 totiž vytvořila světový rekord na osmisetmetrové trati a třetí místo vybojovala na stovce. Jednadvacetiletá...
Velkou pozornost vzbudilo nové dílo britského streetartového umělce Banksyho, které se objevilo na budově londýnského soudu. Graffiti zpodobňující soudce v tradiční paruce, jak paličkou tluče...
Na dva tři roky si kapela Kryštof dává pauzu od souvislého koncertování. Jak iDNES.cz potvrdil frontman Richard Krajčo, kapela si po třinácti letech intenzivních turné potřebuje odpočinout. Zároveň...
Městský soud v Praze začal v pondělí projednávat žalobu scenáristky filmu Anděl Páně Lucie Konášové na režiséra tohoto snímku Jiřího Stracha. Konášová žádá, aby soud určil, že je jedinou autorkou...
V představení KURIOS - Kabinet kuriozit hrají kostýmy zásadní roli. Jen pro tuto show jich vzniklo přes sto kusů. Jejich tvorba a údržba však vyžaduje spoustu úsilí a preciznosti. „Máme tu i...
Tolik skvělých lidí od kumštu se prosadilo ve světě. Jistě znáte jména jako Miloš Forman či Jan Hammer, ale co třeba Herbert Lom? Tak se jmenoval nejslavnější český herec.
K oslavě šedesátého výročí svého založení uvedl pražský Činoherní klub skoro přesně před rokem v premiéře nové nastudování Gogolovy klasiky Hráči. Pomyslně tak navazuje na slavné více než čtyřicet...
Patnáctiletý britský herec Owen Cooper se stal nejmladším mužským držitelem televizní ceny Emmy. Ocenění za nejlepšího herce ve vedlejší roli získal za výkon v oceňované minisérii Adolescent od...
Před jedenácti lety poodhalila fascinující životní styl Petra Mlčocha, který se rozhodl žít se svou ženou a devíti dětmi mimo systém, v maringotce uprostřed šumavské přírody. O rok později v...
Čtvrtá řada populárního fantasy seriálu Zaklínač bude mít na Netflixu premiéru 30. října. V roli zaklínače Geralta z Rivie se poprvé představí australský herec Liam Hemsworth. Nahradil Henryho...
Adolf Hitler, který se ukrývá mezi členy pedofilní křesťanské sekty kdesi v rakouských Alpách, přežil svou smrt za pomoci adrenochromu. Jde o látku, která se dle pověstí získává z krve nemluvňat. To...
Na tom Danu Brownovi něco je! Jeho nový román Tajemství všech tajemství má totiž víc než šest set stránek a nenudí. Je skvěle, živě a čtivě napsaný.
Americkou televizní cenu Emmy, která se konala v noci na pondělí, získala v kategorii komedie seriálová satira o zákulisí Hollywoodu Studio. Cenu za nejlepší drama si odnesl seriál Urgent z...
Druhá série televizní show Zrádci 2 začala v neděli na streamovací platformě Prima+ ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, jsou velmi překvapivá. Diváci televize Prima si na...
Bezmála třicet let na scéně, přes dvacet vydaných desek, stovky skladeb a aktuálně vyprodaná O2 arena. Jednoho z nejvýznamnějších českých dýdžejů a hudebních producentů DJ Wiche čeká 19. září...
Ač nyní napsala divadelní hru, která vedle dalšího pojednává o manželských stereotypech, přiznává Klára Formanová, že její manželství s divadelníkem Petrem něčím takovým mohlo trpět jen těžko. Ve...
Bohorovně jsem se donedávna domníval, že mě v hororovém žánru už máloco dokáže překvapit a vyděsit. Nedávné zhlédnutí snímku Barbar režiséra a scenáristy Zacha Creggera, při němž mi střídavě běhal...