Nenechte škůdce hodovat! Britští umělci brojí proti AI, vydali prázdné album

Jde téměř doslova o tichý protest, neboť zhruba tři čtvrtě hodinová nahrávka neobsahuje žádnou hudbu, pouze šumy a ruchy z nahrávacích studií. Album Is This What We Want? (Tohle opravdu chceme?) obsahuje deset skladeb a když si jejich názvy přečteme jako souvislou větu, dostaneme jasně formulovaný vzkaz: The, British, Government, Must, Not, Legalise, Music, Theft, To, Benefit, AI, Companies – Britská vláda nesmí legalizovat hudební krádež ve prospěch AI společností.

K protestu proti návrhu zákona, který se snaží prosadit britská vláda a podle něhož by bylo možné poskytnout umělé inteligenci hudební, vizuální a literární díla, aby podle nich mohla vylepšovat své algoritmy, se ostře vymezily i další osobnosti z oblasti kultury. Například Paul McCartney, Elton John, Björn Ulvaeus z kapely ABBA, herečka Julianne Moore nebo spisovatelé Richard Osman a Val McDermidová.

Podle tohoto návrhu by mohly technologické společnosti zabývající se vývojem umělé inteligence mít volně k dispozici díla chráněná autorskými právy – tedy pokud si jejich vlastník vyloženě nevymíní, že se tohoto procesu nechce účastnit.

Britská vláda zdůrazňuje, že je třeba klást důraz na to, aby vývojáři AI s autorským materiálem zacházeli co možná nejtransparentněji a poukazuje na to, že pro držitele autorských práv znamená „spolupráce“ s umělou inteligencí další možný zdroj příjmu.

Protiargument druhé strany, tedy mimo jiné umělců stojících za protestním albem, zní, že profit by v tomto případě šel do kapes těm největším štikám v showbyznysovém rybníku a střední či malí tvůrci by tratili.

Postoj britské vlády k otázce duchovního vlastnictví v otevřeném dopise, který otiskl britský deník The Times, kritizují například zpěvák Ed Sheeran, skladatel Andrew Lloyd Webber, spisovatelka Helen Fieldingová nebo dramatik Tom Stoppard.

„Růst zahrady nepodpoříte tím, že necháte škůdce hodovat na ovoci a květinách. A růst ekonomiky nepodpoříte tím, že necháte umělou inteligenci hodovat na plodech našich tvůrců,“ uvedl jeden ze signatářů, herec Stephen Fry.

Dalším bodem k projednávání a diskusi na téma umělec versus AI je rovněž „právo na osobnost“, které bude v USA chránit známé osobnosti, aby jejich podobizny a hlas nebyly bez dovolení využity umělou inteligencí. Za zmínku stojí případ herečky Scarlett Johanssonové, která se v roce 2024 ohradila proti hlasovému asistentovi společnosti OpenAI, který zněl velmi podobně jako ona. Společnost následně funkci pozastavila.