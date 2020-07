RECENZE: U.D.O. na nové desce hřmějí v doprovodu orchestru Bundeswehru

Německý zpěvák Udo Dirkschneider, bývalý frontman heavymetalové kapely Accept, už několik let vede spolehlivě seřízenou a šlapající mašinu jménem U. D. O. (zkratka pro Udo Dirkscheinder Organization).

Teď se metalový buldok s hlasem, jako když kloktá rozdrcené sklo, spojil s armádním hudebním souborem Das Musikkorps der Bundeswehr. Výsledkem je album We Are One. Prim hrají jako vždy přesně vykrojené a vypilované kytarové riffy, hymnické melodie a pochodové rytmy, tentokrát však vyztužené hřmotným a pompézním dechovým a symfonickým doprovodem.

Obvykle podobné táčky rockových a metalových kapel s „frakaři“ dopadají tristně, viz třeba poslední alba Nightwish, ale zde to sedí. Udo už v dobách Accept přísahal na teutonsky zdobný a velkolepý metal, čili symfonická omáčka mu jen přidává na působivosti.

Skladby jako We Strike Back, Pandemonium nebo do země zadupávající Neon Diamond dokážou nahnat husí kůži a přinášejí vzpomínky na památný ocelový monolit Metal Heart. V textech se řeší otázka stoupajícího pravicového extremismu, sjednocení Německa, klimatické změny, uprchlická krize.



We Are One U.D.O. & Das Musikkorps der Bundeswehr Hodnocení­: 65 %

Žádné klišovité mlácení prázdné slámy. Nebýt několika hudebně ne tak silných děl v prostřední části alba – pětasedmdesátiminutová stopáž je přece jen trochu přestřelená, byla by to bezvadná deska. I tak jde o povedenou fúzi, wagneriánský heavy metal, který duní, boří a burácí jako dokonale řízený vojenský šik.