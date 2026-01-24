„Nenašli jsme společnou cestu.“ V UDG po dvaceti letech končí polovina kapely

„Milí fanoušci, kamarádi, máme na srdci jednu důležitou novinu. Po více než 20 letech existence jsme se rozhodli vstoupit do nové éry UDG a provést změny v sestavě,“ oznámila kapela na Facebooku.
„Zvenku mohla kapela v posledních letech působit stabilně a funkčně – koncerty fungovaly, energie s publikem byla silná. Uvnitř skupiny se ale postupně ukazovalo, že nám nejde najít společnou cestu, aktivně tvořit a sdílet radost ze všech věcí, které ke kapelnímu životu patří,“ napsala dále.
Po dlouhém přemýšlení pop-rockeři z UDG dospěli k tomu, že pokud mají pokračovat dál, je nutné změnit personální složení.
V kapele zůstane zpěvák a saxofonista Adam Kupera, kytarista Tomáš „Volt“ Vohradský a bubeník Tomáš „Jugi“ Staněk.
|
VIDEO: Prali jsme se kvůli ženám i písničkám, vzpomínají dvacetiletí UDG
Kapelu opustí Pavel a Petr Vrzákovi a Bohumil Němeček.
„Chápeme, že pro část z vás je to změna, která může vyvolávat emoce a otázky. Minulost zůstává a vážíme si jí – teď se soustředíme na to, kam UDG míří dál,“ doplnila kapela v příspěvku, pod kterým jsou podepsaní „Adam, Volt a Jugi“.
Petr Vrzák sdílel na svém Facebooku, že v sobotu mu byl odepřen přístup na sociální sítě kapely bez jakéhokoliv varování. Dále v příspěvku vyzývá k věrnosti a nevzdání se kapely.
Kapela UDG vznikla na konci devadesátých let v Ústí nad Labem. Název je odvozen od anglického slovního spojení Useless Demi-gods (nepoužitelní/zbyteční polobozi). Do roku 2025 nahrála šest studiových alb. Často na nich spolupracovali s ostatními interprety z české hudební scény.