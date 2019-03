VIDEO: Prali jsme se kvůli ženám i písničkám, vzpomínají dvacetiletí UDG

S ohledem na výroční charakter kapela upravila i podobu koncertů. „Vybrali jsme písničky v průřezu celou naší tvorbou, ale máme i dvě nové, protože nechceme slavit dvacetiny jen tím, co jsme udělali, ale také tím, co budeme dělat do budoucna,“ říká zpěvák Petr Vrzák. „A máme nový pokřik: Ještě dalších dvacet!“



Ani těch prvních dvacet však nebylo naprosto idylických. „Něco jako ponorka funguje ve všech kapelách, takže ani v UDG tomu nebylo jinak. My jsme se normálně poprali, pohádali u piva. O ženách, o písničkách, o životě,“ vzpomíná Vrzák. „Jeden večer se pereme a druhý večer už zase normálně zkoušíme,“ dodává bubeník Tomáš Staněk.

Novou desku kapela nechce slibovat. „Ony desky jako takové už v podstatě úplně nevznikají, takže i my jsme se vydali tou cestou, že budeme dělat nové písničky, budeme vydávat singly, budeme k nim dělat videoklipy. A až jich bude dost, přidáme třeba tři, čtyři pecky, dáme tomu nějaký název a vydáme desku,“ vysvětluje Vrzák.

Ovšem ve vzduchu je velký koncert v pražském Foru Karlín, ale uskuteční se až za rok. „Dlouho jsme neudělali velký koncert. A protože Lucerna Music Bar byl vyprodaný dlouho dopředu, tak bychom chtěli oslavy zakončit v pražském Foru Karlín,“ přiznává Staněk. Ve větším prostoru, který láká i zahraniční hvězdy, se UDG představí 26. března 2020. „Za prvních čtyřiadvacet hodin se prodalo asi pět set vstupenek, takže to vypadá, že to snad i dopadne dobře.“