The Edge se narodil 8. srpna 1961 v anglickém Essexu velšským rodičům. Když mu byl pouhý rok, rodina se přestěhovala do Irska. Ačkoli v zemi vyrůstal od raného dětství, The Edge zůstával britským občanem. Změnilo se to až loni v létě, kdy se v Killarney v hrabství Kerry zúčastnil slavnostního ceremoniálu a oficiálně získal irské občanství.
„S papírováním jsem trochu otálel,“ komentoval s nadsázkou, proč mu tento krok trval více než šest desetiletí. Dodal, že je na svou zemi pyšný a občanství pro něj znamená ještě hlubší spojení s místem, které považuje za svůj domov.
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Nový materiál U2? Možná brzy, nápadů je spousta, slibuje kytarista The Edge
U2 spoluzaložil v patnácti
V číslech
The Edge vyrůstal nedaleko Dublinu a chodil na Mount Temple Comprehensive School. Právě na její nástěnce se v roce 1976 objevil inzerát bubeníka Larryho Mullena, který hledal spoluhráče do nové kapely.
Patnáctiletý David Evans na něj zareagoval společně se svým starším bratrem Dikem, který později odešel. Postupně se ustálila sestava Bono, The Edge, Adam Clayton a Larry Mullen.
Z party teenagerů vyrostla kapela známá po celém světě. Irsko přitom zůstalo důležitou součástí její identity a promítalo se i do písní. Asi nejznámějším příkladem je Sunday Bloody Sunday, ve které U2 reagovali na násilí spojené s konfliktem v Severním Irsku.
Kvůli víře málem opustil U2
Začátek osmdesátých let byl pro U2 poměrně bouřlivý. Během amerického turné v březnu 1981 zmizela Bonovi v Portlandu aktovka, ve které měl mimo jiné zápisníky a rozpracované texty pro připravované druhé album October.
Ztráta kapele výrazně zkomplikovala nahrávání a Bono musel řadu textů znovu napsat, některé vznikaly pod tlakem přímo ve studiu. Ztracená aktovka se k němu vrátila až o 23 let později.
Proč „The Edge“?
Ve stejné době ale kapela řešila ještě mnohem zásadnější otázku. Její příběh mohl skončit dřív, než U2 dosáhli světového úspěchu. The Edge se spolu s Bonem a Larrym Mullenem sblížil s dublinskou křesťanskou komunitou Shalom a víra měla na jejich tehdejší život i tvorbu výrazný vliv. Náboženské motivy jsou ostatně výrazně přítomné i na albu October.
Jen Adam Clayton se ke komunitě nepřipojil a zůstal skeptikem bez vyznání.
The Edge začal pochybovat o tom, zda lze náboženský život skloubit s kariérou rockového hudebníka. Před turné k albu October dokonce oznámil, že chce U2 opustit. Kapela se ale nakonec nerozpadla. The Edge v ní zůstal a spolu s Bonem a Larrym Mullenem naopak opustili komunitu Shalom.