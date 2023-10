U2 jako první vystoupili v nové hale Sphere, uchvátili zvukem i efekty

Koncert uvnitř obrovského sférického sálu s křišťálově čistým zvukem trval dvě hodiny. Po celý večer bylo k dispozici množství atraktivních vizuálních efektů - včetně obrázků v kaleidoskopu, hořící vlajky a panoramatu Las Vegas, které více než 18 tisíc návštěvníků vzaly na epickou hudební cestu U2.

Vizuální efekty byly vytvořeny pomocí grafiky od podlahy až ke stropu uvnitř pohlcující haly Sphere. Byl to jeden z několika působivých momentů během zahajovací show U2 "UV Achtung Baby“ v high-tech sále ve tvaru zeměkoule, který byl poprvé otevřen v pátek večer.

Výstavba Sphere stála 2,3 miliardy dolarů (zhruba 53,1 miliardy korun). Je vysoká 111 metrů a široká 157 metrů. Kapela zde odehraje celkem 25 koncertů, na tom pátečním předvedla řadu hitů včetně „Mysterious Ways“, „Zoo Station“, „All I Want is You“, „Desire“ a nového singlu „Atomic City“.

„To je ale přepychové místo,“ řekl Bono, kterého na pódiu doprovázeli kytaristé The Edge a Adam Clayton spolu s bubeníkem Bramem van den Bergem. Poté se zadíval na LED obrazovku, která promítala jeho zvětšenou verzi.

Elvisova katedrála

Bono pak vzdal hold zesnulému Elvisovi Presleymu, který byl v Las Vegas stálicí zábavy. Ten ve městě řádil už v roce 1987, kdy během turné natáčel na Stripu videoklip k písni „I Still Haven’t Found What I’m Looking For“.

„Podívejte se na všechny ty věci. Elvis tuhle budovu rozhodně neopustil,“ pokračoval. „Je to Elvisova kaple. Je to Elvisova katedrála. Dnes večer je vstupem do této katedrály heslo: flirt,“ dodal Bono.

V mnoha případech byli členové kapely U2 na plátně tak velcí, že to vypadalo, jako by Bono intimně zpíval publiku na jedné straně, zatímco The Edge brnkal na kytaru ostatním na jiné straně.

V publiku bylo mnoho známých osobností, například moderátorka Oprah, basketbalista LeBron James, tenista Andre Agassi, režisérka Ava DuVernayová či herci Matt Damon, Josh Duhamel, Jason Bateman, Jon Hamm, Orlando Bloom, Bryan Cranston, a Aaron Paul. Dorazil také rapper Flava Flav, hudební producent Diplo a herečka Dakota Fanningová.

Po skončení jamové skladby „Love Me Do“ od The Beatles Bono spatřil v publiku přítomného Paula McCartneyho a řekl: „Dnes večer je tu Macca“. Pozdravil také hudebního producenta Dr. Dre, rappera Snoop Dogga a podnikatele Jimmyho Iovinea. Jednu píseň věnoval rodině zesnulého písničkáře Jimmyho Buffetta.

Bono také ocenil úsilí majitele Sphere Jamese Dolana, který stojí v čele místa, jež se 160 tisíci vysoce kvalitními reproduktory a 260 miliony obrazovými body posouvá kupředu technologii přenosů živých koncertů.

Sphere je dílem Dolana, výkonného předsedy Madison Square Garden a majitele New York Knicks a Rangers. První nákres haly nakreslil na papír v poznámkovém bloku.

„Myslím si, že Sphere možná vznikla díky tomu, že se Jim Dolan snažil vyřešit problém, který začali The Beatles, když hráli na stadionu Shea,“ řekl Bono. „Nikdo vás nemohl slyšet. Neslyšeli jste sami sebe. No a teď je tu Sphere. Slyšíte nás?“ ptal se zpěvák publika.

Náhradní bubeník

Kapela poprvé vystoupila bez bubeníka Larryho Mullena, který se zotavuje po operaci zad. Mullena nahradil nizozemský bubeník Bram van den Berg, který měl v den vystoupení narozeniny.

„Rád bych vám představil jediného člověka, který by mohl stát, vlastně sedět na jeho místě,“ řekl Bono, který přistoupil k Bergovi, když někteří v publiku začali zpívat „Happy Birthday“. Předal mikrofon Bergovi, který nabídl několik slov.

„Nenechte se mýlit, Larry Mullen Jr. je jen jeden,“ řekl Berg.

Když U2 ukončili vystoupení, ze stropu zazářilo jasné světlo a masivní plátno se začalo plnit obrazy ptáků, hmyzu a plazů nad jezerem. Svůj první koncert ve Sféře uzavřela skupina skladbou „Beautiful Day“, za kterou v roce 2001 získala tři ceny Grammy.