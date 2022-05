Koncert za zvuků poplašných sirén. Hvězdy U2 vystoupily v kyjevském metru

Vystoupení dublinské kapely sdílelo na Twitteru několik účtů. U2 ke svému vlastnímu příspěvku dodali, že do Kyjeva je pozval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Prezident nás pozval, abychom vystoupili v Kyjevě na projev solidarity s ukrajinským lidem, a tak jsme přijeli,“ napsali členové hudební skupiny.

Kyiv now. The legendary Bono from the U2 band with Taras Topolia ("Antytila") performs at the Khreschatyk metro station.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/suzkCVvgKt — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) May 8, 2022

Frontman Bono a kytarista The Edge zahráli malému davu fanoušků včetně unavených příslušníků ukrajinských ozbrojených sil. Na videích sdílených na sociálních sítích je vidět, jak dvojice hraje klasiku Bena E. Kinga Stand By Me po boku ukrajinských vojáků ve stanici metra, která nyní slouží jako protiatomový kryt.

Bono vyjádřil svůj obdiv Ukrajině, která bojuje za svobodu. Frontman U2 také pronesl svou vlastní modlitbu „za mír“. Z nástupiště stanice kyjevského metra pak zazpívala jednašedesátiletá rocková ikona klasické písně U2 Sunday Bloody Sunday, Desire a With or Without You.

„Lidé na Ukrajině nebojují jen za vaši svobodu, bojují za nás všechny, kteří milujeme svobodu,“ řekl Bono během přestávky. Zpěvák také upozornil na paralelu s minulými konflikty v Irsku.

„Modlíme se, abyste si brzy užili trochu toho míru,“ řekl také Bono.

Překvapivé vystoupení dublinského zpěváka - dlouholetého humanitárního pracovníka, který často propůjčuje svůj hlas různým cílům včetně boje proti chudobě a AIDS se uskutečnilo v době, kdy se z ukrajinského hlavního města ozývaly sirény leteckého poplachu.

Reakce na vystoupení byly smíšené. „Je to jen pár dobrých emocí, nic víc,“ řekl jeden z příslušníků ukrajinských územních sil v publiku. „Je to zvláštní pocit, jako když jde dítě do první třídy,“ pronesla zase před představením šestatřicetiletá univerzitní pedagožka Olesia Bezsmertna.