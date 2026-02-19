Přiznejme si, že tato doba je šílená, vzkázali U2 a nečekaně vydali nové písně

„Písně na albu Days of Ash se náladou a tématem velmi liší od těch, které zařadíme na naše album později v tomto roce. Tyto skladby z EP se nemohly dočkat, až budou na světě. Jsou to písně vzdoru, zděšení a nářku,“ uvedl frontman Bono Vox. Kapela tak přichází s novým materiálem poprvé od roku 2017, kdy vyšlo dosud poslední regulérní album Songs of Experience.
Hudebníci podle svého vyjádření v písních odráží aktuální znepokojivé dění ve světě. Čtyři skladby z nové tvorby věnovala kapela příběhům jednotlivců – matky, otce a dospívající dívky, jejichž životy byly nepřízní osudu předčasně ukončeny, a také vojáka, který oplakává povinnost vzdát se tvůrčích snů, aby mohl bránit svobodu své země.
|
Bono z U2 vypráví. E-kniha Surrender: 40 písní, jeden příběh zdarma
Čerstvost celé produkce podtrhuje píseň s názvem American Obituary, v níž reagují na tragickou událost z americké Minnesoty z počátku ledna letošního roku, kdy byla při akci příslušníků imigrační a celní správy Spojených států (ICE) zastřelena matka tří dětí Renee Goodová.
Druhá skladba s názvem The Tears of Things se prostřednictvím spisů židovských proroků zabývá otázkou, jak lze soucitně žít v době násilí a zoufalství. Text také představuje rozhovor mezi Michelangelovým Davidem a jeho tvůrcem, kde David odmítá myšlenku, že se musí stát Goliášem, aby svého protivníka porazil.
„Věříme v svět, v němž nebudou hranice vymazány silou, ve kterém nejsou kultura, jazyk a paměť umlčovány strachem a v němž je důstojnost národa nezpochybnitelná. Tato víra není pomíjivý módní ani politický výstřelek. Je to základ, na kterém stojíme. A stojíme na něm společně,“ řekl kytarista The Edge.
Následuje píseň Song of the Future o příběhu mladé íránské dívky Sariny Esmailzadehové. Ta byla jako jedna z tisíců íránských školaček v roce 2022 zbita v rámci nepokojů po tragické smrti Jiny Mahsá Amíníové kvůli odmítnutí nosit hidžáb. Amíníová byla tehdy bezpečnostními složkami brutálně zbita a následkům zranění podlehla. Stejný osud pak čekal i Esmailzadehovou.
|
Nový materiál U2? Možná brzy, nápadů je spousta, slibuje kytarista The Edge
„Nikdy jsme se nebáli zaujmout stanovisko a někdy to může být trochu chaotické, vždycky se objeví nějaká zpětná vazba, ale je to velká stránka toho, kým jsme a proč stále existujeme,“ řekl bubeník Larry Mullen Jr.
Na EP ve čtené verzi zazní báseň Wildpeace od izraelského básníka Yehudy Amichaie a píseň s názvem One Life at a Time. Druhá jmenovaná je věnována palestinskému učiteli a otci tří dětí Awdahu Hathaleenovi, kterého loni na Západním břehu Jordánu zabil izraelský osadník.
Závěrem EP zazní skladba Yours Eternally, k níž skupina přizvala britského zpěváka a textaře Eda Sheerana a ukrajinského hudebníka a vojáka Tarase Topolia. Píseň je pojatá jako dopis vojáka sloužícího na frontě. Doplňuje ji také krátký dokument, který natočil ukrajinský kameraman a režisér Ilja Michajlus. Premiéra dokumentu je naplánovaná na 24. únor letošního roku.
Sám Bono se nechal slyšet, že v rámci chystaného regulérního alba budou vedle ponurejších písní následovat i ty oslavné. Na těch kapela dosud ještě pracuje.
|
U2 vydají v březnu album čtyřiceti předělávek svých starších písní
„Navzdory všem těm hrůzám, které denně vidíme na našich malých obrazovkách jako normalizované, není na těchto šílených a nesnesitelných časech nic normálního. Musíme se jim postavit, než se budeme moci vrátit k víře v budoucnost. A jeden v druhého,“ okomentoval novou tvorbu zpěvák.
Společně s novým EP Days of Ash oznámili U2 také vydání svého časopisu Propaganda, který vyjde jednorázově v tištěné i digitální podobě. Čtenářům nabídne 52 stran exkluzivních rozhovorů k jejich nově vydané i dosud nezveřejněné tvorbě.