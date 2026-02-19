Přiznejme si, že tato doba je šílená, vzkázali U2 a nečekaně vydali nové písně

Autor:
  13:10
To, na co hudební fanoušci čekali mnoho let, je tady. Legendární irská kapela U2 vydala nové EP Days of Ash obsahující pět písní a jednu báseň, ve kterých reflektuje dramatické dění současného světa. Písně, které nečekaně vyšly ve středu, jsou první ochutnávkou budoucího alba, na němž hudebníci stále pracují. Ke spolupráci přizvali například britského zpěváka Eda Sheerana.
Kapela U2

Kapela U2 | foto: Universal Music

Bono během jediného českého koncertu U2 na pražském Strahově (14. srpna 1997)
Irská rocková kapela U2 vystoupila v berlínském metru
Zpěvák Bono Vox (Paul Hewson) při vystoupení irské rockové skupiny U2 na...
Jako první vystoupila v Sphere irská rocková skupina U2. (29. září 2023)
17 fotografií

„Písně na albu Days of Ash se náladou a tématem velmi liší od těch, které zařadíme na naše album později v tomto roce. Tyto skladby z EP se nemohly dočkat, až budou na světě. Jsou to písně vzdoru, zděšení a nářku,“ uvedl frontman Bono Vox. Kapela tak přichází s novým materiálem poprvé od roku 2017, kdy vyšlo dosud poslední regulérní album Songs of Experience.

Hudebníci podle svého vyjádření v písních odráží aktuální znepokojivé dění ve světě. Čtyři skladby z nové tvorby věnovala kapela příběhům jednotlivců – matky, otce a dospívající dívky, jejichž životy byly nepřízní osudu předčasně ukončeny, a také vojáka, který oplakává povinnost vzdát se tvůrčích snů, aby mohl bránit svobodu své země.

Bono z U2 vypráví. E-kniha Surrender: 40 písní, jeden příběh zdarma

Čerstvost celé produkce podtrhuje píseň s názvem American Obituary, v níž reagují na tragickou událost z americké Minnesoty z počátku ledna letošního roku, kdy byla při akci příslušníků imigrační a celní správy Spojených států (ICE) zastřelena matka tří dětí Renee Goodová.

Druhá skladba s názvem The Tears of Things se prostřednictvím spisů židovských proroků zabývá otázkou, jak lze soucitně žít v době násilí a zoufalství. Text také představuje rozhovor mezi Michelangelovým Davidem a jeho tvůrcem, kde David odmítá myšlenku, že se musí stát Goliášem, aby svého protivníka porazil.

„Věříme v svět, v němž nebudou hranice vymazány silou, ve kterém nejsou kultura, jazyk a paměť umlčovány strachem a v němž je důstojnost národa nezpochybnitelná. Tato víra není pomíjivý módní ani politický výstřelek. Je to základ, na kterém stojíme. A stojíme na něm společně,“ řekl kytarista The Edge.

Následuje píseň Song of the Future o příběhu mladé íránské dívky Sariny Esmailzadehové. Ta byla jako jedna z tisíců íránských školaček v roce 2022 zbita v rámci nepokojů po tragické smrti Jiny Mahsá Amíníové kvůli odmítnutí nosit hidžáb. Amíníová byla tehdy bezpečnostními složkami brutálně zbita a následkům zranění podlehla. Stejný osud pak čekal i Esmailzadehovou.

Nový materiál U2? Možná brzy, nápadů je spousta, slibuje kytarista The Edge

„Nikdy jsme se nebáli zaujmout stanovisko a někdy to může být trochu chaotické, vždycky se objeví nějaká zpětná vazba, ale je to velká stránka toho, kým jsme a proč stále existujeme,“ řekl bubeník Larry Mullen Jr.

Na EP ve čtené verzi zazní báseň Wildpeace od izraelského básníka Yehudy Amichaie a píseň s názvem One Life at a Time. Druhá jmenovaná je věnována palestinskému učiteli a otci tří dětí Awdahu Hathaleenovi, kterého loni na Západním břehu Jordánu zabil izraelský osadník.

Závěrem EP zazní skladba Yours Eternally, k níž skupina přizvala britského zpěváka a textaře Eda Sheerana a ukrajinského hudebníka a vojáka Tarase Topolia. Píseň je pojatá jako dopis vojáka sloužícího na frontě. Doplňuje ji také krátký dokument, který natočil ukrajinský kameraman a režisér Ilja Michajlus. Premiéra dokumentu je naplánovaná na 24. únor letošního roku.

Sám Bono se nechal slyšet, že v rámci chystaného regulérního alba budou vedle ponurejších písní následovat i ty oslavné. Na těch kapela dosud ještě pracuje.

U2 vydají v březnu album čtyřiceti předělávek svých starších písní

„Navzdory všem těm hrůzám, které denně vidíme na našich malých obrazovkách jako normalizované, není na těchto šílených a nesnesitelných časech nic normálního. Musíme se jim postavit, než se budeme moci vrátit k víře v budoucnost. A jeden v druhého,“ okomentoval novou tvorbu zpěvák.

Společně s novým EP Days of Ash oznámili U2 také vydání svého časopisu Propaganda, který vyjde jednorázově v tištěné i digitální podobě. Čtenářům nabídne 52 stran exkluzivních rozhovorů k jejich nově vydané i dosud nezveřejněné tvorbě.

Vstoupit do diskuse

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Nejčtenější

Zemřel americký herec James Van Der Beek, bojoval s rakovinou

James Van Der Beek v Los Angeles (18. listopadu 2024)

Zemřel americký herec James Van Der Beek známý například rolí Dawsona Leeryho v teenagerovském seriálu Dawsonův svět. Předloni v listopadu oznámil, že mu byla diagnostikována rakovina tlustého střeva...

Věnec od prezidenta, záběry z filmů. Lidé se loučili s Brejchovou, rodina ji už pohřbila

Záběr z rozloučení ze zesnulou Janou Brejchovou. Ve Velkém sále kina Lucerna...

V pražském kině Lucerna se v úterý uskutečnilo poslední rozloučení s Janou Brejchovou. Ze známých tváří dorazili Jaroslav Satoranský, Aleš Cibulka či Ondřej Kepka. Samotná rodina se s herečkou...

Stačily dvě věty. Souboj Toma Cruise a Brada Pitta šokoval Hollywood

AI video ukazuje souboj Brada Pitta a Toma Cruise.

Rozruch, pobouření a strach. Takové emoce Hollywoodu vyvolal jen patnáctisekundový snímek souboje mezi Bradem Pittem a Tomem Cruisem vytvořený pomocí umělé inteligence. Špičky filmového průmyslu...

Před 40 lety odehrála kapela Lucie první koncert. Téměř nikdo na něj nepřišel

Premium
Lucie, jaro 1990

Při vědomí toho, jakých úspěchů dosáhla kapela Lucie, se zdá téměř neuvěřitelné, že na její historicky první koncert, jejž odehrála 13. února 1986 v rámci soutěže ZK ROH Motorlet, dorazilo dle...

Čekali na mne dvacet let, ale já si pořád připadám mlaďounká, hlásí Ivana Chýlková

Premium
Ivana Chýlková

Na vysněnou roli pro Ivanu Chýlkovou si autor musel počkat dvacet let. Herečka totiž nechtěla věk v roli hollywoodské scenáristky jen předstírat. Pořád si připadám mlaďounká, ale to nevadí, popisuje...

Přiznejme si, že tato doba je šílená, vzkázali U2 a nečekaně vydali nové písně

Kapela U2

To, na co hudební fanoušci čekali mnoho let, je tady. Legendární irská kapela U2 vydala nové EP Days of Ash obsahující pět písní a jednu báseň, ve kterých reflektuje dramatické dění současného světa....

19. února 2026  13:10

Film Sbormistr kvůli sporu s Kulínského obětí zpětně přejmenuje hlavní hrdinku

Kateřina Falbrová a Maya Kintera

Tvůrci filmu Sbormistr přejmenují hlavní postavu snímku. Reagují tak na pokračující spor s obětí sbormistra Bohumila Kulínského, která v pondělí označila řadu jejich tvrzení za nepravdu. Výběr jména...

19. února 2026  12:31

Gott se mu klaněl, Janda žasnul. Hity krále českých textařů zná každý

Karel Gott, Helena Vondráčková a autoři pamětní desky Zdeňka Borovce Milan...

Bez nadsázky se mu říká král českých textařů. Zdeněk Borovec totiž napsal přes dva a půl tisíce textů k písničkám a mnohé zůstávají časuvzdorné. Říkal, že dobrý text se musí vysedět a musí mít...

19. února 2026  9:56

Jazzinec bude plný premiér, ozdobí jej americký kytarista Bill Frisell

Hlavní hvězdou festivalu Jazzinec bude americký jazzový kytarista Bill Frisell.

Organizátoři trutnovského festivalu Jazzinec i letos překvapí publikum řadou premiér. Osmadvacátý ročník v sobotu 21. února zahájí britský saxofonista Gilad Atzmon. Headlinerem finálového večera v...

19. února 2026  9:56

Beats for Love 2026: kdy a kde se koná, kdo vystoupí a kolik stojí vstupenky

Skotský DJ a producent Calvin Harris.

Festival Beats for Love se v létě vrátí do ostravských Dolních Vítkovic. Dvanáctý ročník největšího tanečního open-air festivalu ve střední Evropě naváže na loňskou rekordní návštěvnost 164 tisíc...

19. února 2026  9:19

Začalo to Harrym Potterem. Na český trh míří nová fantasy senzace Alchemised

Obálka románu Alchemised

Americkému nebinárnímu autorstvu SenLinYu v dětství zakázali číst Harryho Pottera, takže později natruc ve svých příbězích vehnalo Hermionu do náruče Draca Malfoye. V dubnu mu vyjde český překlad...

19. února 2026  8:50

Příčina smrti dcery Tommyho Lee Jonese odhalena. Co se Victorii stalo na silvestra

Tommy Lee Jones s manželkou Dawn Jonesovou a dcerou Victorií Jonesovou....

Victoria Jones, dcera slavného herce Tommyho Lee Jonese, zemřela v důsledku „toxických účinků kokainu,“ oznámil v úterý úřad hlavního soudního lékaře v San Franciscu. Smrt čtyřiatřicetileté herečky,...

18. února 2026  22:22

Waldemar Matuška zažil slávu i osobní tragédii. Peníze za sex rezolutně odmítl

Premium
Waldemar Matuška ve filmu Limonádový Joe aneb Koňská opera (1964)

„Hříšník a fláma a firma všem známá jsem já...“ Tenhle text napsal Zdeněk Borovec Waldemaru Matuškovi přímo na tělo a on sám se s ním s chutí ztotožnil. Zpěvák plný až ďábelského elánu, s uhrančivýma...

18. února 2026

Splňte morální povinnost! Herci Bardem či Swintonová tlačí na Berlinale kvůli Gaze

Momentka z letošního filmového festivalu Berlinale (6. února 2026)

Více než 80 herců, režisérů a dalších umělců na Mezinárodním filmovém festivalu Berlinale v německé metropoli podepsalo otevřený dopis, ve kterém žádají od organizátorů jasný postoj ke konfliktu v...

18. února 2026  16:39

Ženy našeho filmu. Horáčková, Maximová a Matoušková o nominacích na Českého lva

Nejtěžší příprava, jakou jsme absolvovala, říká o roli v Mámě Elizaveta Maximová

Oslnivé herecké výkony i náročná kostýmní tvorba. Tři ženy českého filmového světa, které budou usilovat 14. března v pražském Kongresovém centru o prestižní ocenění Český lev, jsme zastihli při...

18. února 2026  12:50

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Duran Duran míří do Česka. Nadčasoví inovátoři v Praze zahrají po 14 letech

Britská hudební skupina Duran Duran

Legendární britská kapela Duran Duran se po 14 letech vrací do Česka. Svou nadčasovou a inovativní tvorbou, která stále dokáže reagovat na aktuální trendy, se za více než čtyři dekády zařadila mezi...

18. února 2026  10:05

Jsem fakt špatný herec, říká Tom Sean Pšenička. A poté se stal osobností roku

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Tom Sean Pšenička, herec ze seriálu Ratolesti a...

Herecké sebevědomí je podle něj křehké. A možná i proto působí Tom Sean Pšenička v seriálu Ratolesti tak přesvědčivě. Za „civilní a soustředěný výkon, který i arogantní postavě dává lidský rozměr“ si...

18. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.