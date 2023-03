RECENZE: U2 vyrostli, zestárli a bohužel i zpohodlněli

Většinu našich věcí jsme složili a nahráli ještě jako mladí. Ty skladby pro nás teď znamenají něco úplně jiného. Některé vyrostly společně s námi, z jiných jsme vyrostli my. Ale nikdy jsme neztratili ze zřetele to, co nás k jejich napsání přimělo. Podstata písní je stále v nás, ale jak se na ni znovu napojit, když jsme se posunuli dál a tolik jsme vyrostli? vysvětlil vznik alba v ručně psaném dopise nejvěrnějším fandům kytarista The Edge a dodal: „Jsou tu nové tóny, nové akordy, nová tempa i texty. Postpunkovou naléhavost nahradila intimita.“

Nad takovým počinem poletuje hned několik otázek, přičemž ta nejpalčivější je, zda U2 jsou skutečně tak invenčně vyprahlí, že místo nových skladeb pořádají honosný výprodej skladů.