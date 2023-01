U2 vydají v březnu album čtyřiceti předělávek svých starších písní

Komplet bude doplnění Bonových knižních memoárů Surrender: 40 Songs, One Story, které na půdorysu zmíněného počtu písní vyprávějí příběh U2. A nebyli by U2 jednou z největších rockových kapel současnosti, kdyby o této aktivitě neinformovali originálně. Místo obligátního oznamu na webu či sociálních sítích rozeslal těm nejvěrnějším kytarista The Edge ručně psaný dopis.

„Většinu našich věcí jsme složili a nahráli ještě jako mladí. Ty skladby pro nás teď znamenají něco úplně jiného. Některé vyrostly společně s námi, z jiných jsme vyrostli my. Ale nikdy jsme neztratili ze zřetele to, co nás k jejich napsání přimělo. Podstata písní je stále v nás, ale jak se na ni znovu napojit, když jsme se posunuli dál a tolik jsme vyrostli?“ píše The Edge ve zmíněném dopise.

„Když se nějaká píseň stane známou, vždy je spojena s konkrétním hlasem. Nedovedu si představit Tangle Up In Blue bez chraplavého témbru Boba Dylana nebo All The Time In The World bez jedinečného projevu Louise Armstronga. Takže co se stane, když se ten který hlas s léty vyvíjí díky zkušenostem a zralosti dostane další zabarvení a rezonanci? U2 jsou na světě už dost dlouho, aby věděli, jaké to je. Platí to pro nás všechny, ale obzvlášť pro Bona,“ stojí rovněž v kytaristově vzkazu.

The Edge dále hloubá nad tím, že hudba nám umožňuje cestovat v čase, proto si kapela položila otázku, jaké by bylo přenést staré věci do současnosti a přetvořit je pro 21. století. „Začalo to jako experiment, ale velmi rychle jsme tomu podlehli. Jsou tu nové tóny, nové akordy, nová tempa i texty. Postpunkovou naléhavost nahradila intimita. Ukázalo se, že dobrá píseň je nezničitelná a doufám, že se vám náš nový směr bude líbit,“ dodal ještě The Edge, vlastním jménem David Ewans.

Dodejme ještě, že název alba v podobě Songs Of... se kapele zřejmě zalíbil. V roce 2014 vydali Songs Of Innocence, následovala o tři roky později vydaná deska Songs Of Experience.