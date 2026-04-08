GLOSA: Roztančení i hymničtí. Velikonoční nadílka od U2 se krásně poslouchá

Jindřich Göth
  10:31
Irská čtyřka U2 se letos rozhodla potěšit po nových písničkách hladovějící fanoušky a po EP Days Of Ash, které vyšlo na Popeleční středu, zpříjemnila oslavu Velikonoc šestipísňovou sbírkou Easter Lilly. Jaká je nová nadílka?
Kapela U2 | foto: Universal Music

Zpěvák kapely U2 Bono na koncertě v Milánu v roce 2025
Irská rocková kapela U2 vystoupila v berlínském metru
I kdyby zbylých pět písniček nestálo za nic, kvůli Easter Parade stojí za to si nové EP poslechnout. Decentní zvuky kláves, roztančená baskytara ve stylu někdejších manchesterských kapel jako The Stone Roses nebo Happy Mondays a celková atmosféra jako kdyby upomínala na album Achtung Baby z roku 1991, kterým U2 zavřeli dveře za osmou dekádou a s grácií vstoupili do devadesátek.

Je to nejlepší skladba na Easter Lilly a důkaz, že ač se o U2 v souvislosti s deskami z poslední doby psalo všelijak, pramen invence jim ještě tak úplně nevyschl. A ani zbylé položky na EP nejsou ledabylým plácnutím do vody.

Je to asi zbytečné připomínat, ale U2 disponují tím, co je vlastní opravdu velkým skupinám. Poznáte je po několika okamžicích. Ještě se nemusí ani ozvat zpěv, stačí pár kytarových trylků od The Edge a jste okamžitě doma. A jakmile Bono otevře ústa, je definitivně jasno. K tomu řádně hymnický, stadionový refrén – viz hned úvodní Song for Hal – a český fanoušek si může jenom zoufat, že svoje miláčky v ČR s největší pravděpodobností živě už nikdy neuvidí.

Jak v případě Days of Ash, tak i v rámci vydání Easter Lilly (název odkazuje na album Easter zpěvačky Patti Smith, které Bonovi podle jeho slov kdysi poskytlo mnoho naděje a vzpruhy) se kapela dušuje, že chystané nové album bude znít úplně jinak než tyto překvapivě a bez předchozího oznámení zveřejněné songy.

A zatímco na Days of Ash se U2 vyjadřovali k současnému dění ve světě, na Easter Lilly vyzývají k duchovnímu ponoru a usebrání se. Obě tyto tváře jsou kapele ostatně už léta vlastní, ať už je kvůli tomu někdo miluje, nebo nesnáší.

Těžko spekulovat, jak bude znít ona připravovaná dlouhohrající deska, ale dá se předpokládat, že úlet typu Pop nebo Zooropa se konat nebude. U2 jedou na jistotu, což se týká i „velikonočního“ EP. Což ale neznamená, že by nenabízeli písničky, které se prostě krásně poslouchají, viz například Scars. Komu tento stav u irské čtyřky vyhovuje, bude s Easter Lilly plně spokojen.

8. dubna 2026  10:31

