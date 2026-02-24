GLOSA: Ten plamen hoří už 50 let. Novinka U2 rozkrývá bolavé rány, ale nabízí i naději

Zpěvák kapely U2 Bono na koncertě v Milánu v roce 2025 | foto: Profimedia.cz

Jindřich Göth
  14:00
Irská čtveřice U2 vydala ve středu 18. února bez předchozího upozornění EP Days of Ash s pěti novými skladbami a básní Wildpeace izraelského autora Jehudy Amichaie. V písni Yours Eternally hostuje Ed Sheeran a ukrajinský zpěvák Taras Topolia. V textech skupina komentuje dění v Americe, Súdánu, Izraeli či na Ukrajině.

„Ty písně už nemohly čekat – byly netrpělivé, chtěly co nejdříve do světa. Jsou to skladby plné nářku, vzdoru a zděšení,“ prohlásil o Days Of Ash zpěvák a textař Bono. „Tématy, náladou a celkovým vyzněním se ale liší od těch, které letos zařadíme na naše nové album,“ dodal ještě Bono a potvrdil, že U2 by v roce 2026 konečně měli vydat následovníka zatím poslední řadové nahrávky Songs Of Experience z roku 2017.

Ve vrcholné skladbě vzdávají poctu šestnáctileté íránské školačce, která byla zadržena mravnostní policií a ubita k smrti.

