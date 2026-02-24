„Ty písně už nemohly čekat – byly netrpělivé, chtěly co nejdříve do světa. Jsou to skladby plné nářku, vzdoru a zděšení,“ prohlásil o Days Of Ash zpěvák a textař Bono. „Tématy, náladou a celkovým vyzněním se ale liší od těch, které letos zařadíme na naše nové album,“ dodal ještě Bono a potvrdil, že U2 by v roce 2026 konečně měli vydat následovníka zatím poslední řadové nahrávky Songs Of Experience z roku 2017.
Ve vrcholné skladbě vzdávají poctu šestnáctileté íránské školačce, která byla zadržena mravnostní policií a ubita k smrti.