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Padesátiletí U2 mají zase radost. Na novém albu zazní naposledy hlas Dolly Partonové

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  10:50
U2 vydáním novinky Songs of Innocence překvapili.

U2 vydáním novinky Songs of Innocence překvapili. | foto: Paolo Pellegrin

Kapela U2
U2 - koncert v Chile - Kapela U2 - Vertigo Tour, Sanitago de Chile (26. února...
Irská rocková kapela U2 vystoupila v berlínském metru
Irská kapela U2 vystupuje na pražském letišti (13. srpna 1997)
19 fotografií
Bylo to 25. září 1976 v irském Dublinu, kdy se čtveřice Bono, The Edge, Larry Mullen Jr. a Adam Clayton začala sypat na hromadu první společné hudební nápady. Po padesáti letech jsou U2 jednou z největších světových kapel a snad i k oslavám narozenin potěší 13. listopadu fanoušky dlouho slibovanou albovou novinkou Carnaval De Luz.

Po již dříve zveřejněné skladbě Street of Dreams zveřejnila kapela další ochutnávku s názvem Silencio. Kromě těchto dvou písní bude chystaná deska obsahovat dalších deset skladeb plných hlasitých kytar, hluboké basy a chytlavých rytmů. A také toho, co prý v táboře U2 v posledních letech trochu scházelo – radosti.

U2 vydáním novinky Songs of Innocence překvapili.
Kapela U2
U2 - koncert v Chile - Kapela U2 - Vertigo Tour, Sanitago de Chile (26. února 2006)
Irská rocková kapela U2 vystoupila v berlínském metru
19 fotografií

Tak desku přibližuje zpěvák Bono a kytarista The Edge dodává, že jde o „chaotickou, provokativní a posvátnou sbírku songů“. Najdeme na ni rovněž skladbu Torn, což bude duet Bona s countryovou zpěvačkou Dolly Partonovou, která zemřela 25. srpna. Jedná se o poslední nahrávku jejího zpěvu.

Přiznejme si, že tato doba je šílená, vzkázali U2 a nečekaně vydali nové písně

V případě Carnaval De Luz půjde o první řadovou studiovou desku od roku 2017, kdy U2 vydali Songs of Experience. Kapela přitom o nové desce mluvila poměrně dlouho. V únoru letošního roku překvapivě vydala předem neohlášené EP Days of Ash se silně politickým nábojem a hostujícím Edem Sheeranem.

Začátkem dubna U2 přihodili osobnější a subtilnější EP Easter Lilly, přičemž upřesnili, že ani jedna z kolekcí nebude součástí chystaného alba a také jinak nevypovídá o jeho zvuku a stylovém zaměření. Co máme od desky čekat, naznačila kapela až v červenci singlem Street of Dreams, který produkoval Jacknife Lee, její dlouholetý spolupracovník.

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U2 dosud vydali patnáct řadových alb (počítáme-li mezi ně i částečně živé, částečně studiové Rattle and Hum z roku 1988), prodali přes 170 milionů hudebních nosičů, získala mimo jiné 22 cen Grammy a v roce 2005 byli uvedeni do rokenrolové síně slávy.

Hudební publicista Jiří Černý je vnímal jako hlavní inspiraci 80. let. „Byli v tomto období hlavním tahounem rokenrolu,“ uvedl Černý v listopadu 2007 při pražském křtu knihy U2 o U2, kterou napsal Neil McCormick, britský hudební kritik, spolužák a přítel frontmana Bona.

Mezi jejich nejzásadnější počiny patří desky War (1983), The Unforgettable Fire (1984), The Joshua Tree (1987) a Achtung Baby (1991), z nichž vzešly nadčasové skladby Sunday Bloody Sunday, Pride (In the Name of Love), With or Without You, One, Where the Streets Have No Name, One, Mysterious Ways a další. Snoubí se v nich silná hudba s tématy lásky, víry, konfliktu a naděje.

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Typický zvuk U2 tvoří jednoduchá a zároveň naléhavá kytarová hra The Edge (vlastním jménem David Evans) spolu s tenorem zpěváka Bona (Paul Hewson), který se klene přes tři a čtvrt oktávy. Mnohé z jejích textů se vyjadřují k politickým, společenským nebo náboženským problémům.

Vystoupení U2 na koncertu Live Aid v roce 1985 se řadí k historickým okamžikům, zvláště když Bono během písně Bad vstoupil do davu a navázal jedinečný kontakt s publikem. A na jediném koncertu U2 v Praze na Strahově v srpnu 1997 kapele aplaudovalo 80 tisíc diváků. Šlo o jednu z největších akcí svého druhu v ČR.

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