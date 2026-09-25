Padesátiletí U2 mají zase radost. Na novém albu zazní naposledy hlas Dolly Partonové

Po již dříve zveřejněné skladbě Street of Dreams zveřejnila kapela další ochutnávku s názvem Silencio. Kromě těchto dvou písní bude chystaná deska obsahovat dalších deset skladeb plných hlasitých kytar, hluboké basy a chytlavých rytmů. A také toho, co prý v táboře U2 v posledních letech trochu scházelo – radosti.
Tak desku přibližuje zpěvák Bono a kytarista The Edge dodává, že jde o „chaotickou, provokativní a posvátnou sbírku songů“. Najdeme na ni rovněž skladbu Torn, což bude duet Bona s countryovou zpěvačkou Dolly Partonovou, která zemřela 25. srpna. Jedná se o poslední nahrávku jejího zpěvu.
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Přiznejme si, že tato doba je šílená, vzkázali U2 a nečekaně vydali nové písně
V případě Carnaval De Luz půjde o první řadovou studiovou desku od roku 2017, kdy U2 vydali Songs of Experience. Kapela přitom o nové desce mluvila poměrně dlouho. V únoru letošního roku překvapivě vydala předem neohlášené EP Days of Ash se silně politickým nábojem a hostujícím Edem Sheeranem.
Začátkem dubna U2 přihodili osobnější a subtilnější EP Easter Lilly, přičemž upřesnili, že ani jedna z kolekcí nebude součástí chystaného alba a také jinak nevypovídá o jeho zvuku a stylovém zaměření. Co máme od desky čekat, naznačila kapela až v červenci singlem Street of Dreams, který produkoval Jacknife Lee, její dlouholetý spolupracovník.
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U2 dosud vydali patnáct řadových alb (počítáme-li mezi ně i částečně živé, částečně studiové Rattle and Hum z roku 1988), prodali přes 170 milionů hudebních nosičů, získala mimo jiné 22 cen Grammy a v roce 2005 byli uvedeni do rokenrolové síně slávy.
Hudební publicista Jiří Černý je vnímal jako hlavní inspiraci 80. let. „Byli v tomto období hlavním tahounem rokenrolu,“ uvedl Černý v listopadu 2007 při pražském křtu knihy U2 o U2, kterou napsal Neil McCormick, britský hudební kritik, spolužák a přítel frontmana Bona.
Mezi jejich nejzásadnější počiny patří desky War (1983), The Unforgettable Fire (1984), The Joshua Tree (1987) a Achtung Baby (1991), z nichž vzešly nadčasové skladby Sunday Bloody Sunday, Pride (In the Name of Love), With or Without You, One, Where the Streets Have No Name, One, Mysterious Ways a další. Snoubí se v nich silná hudba s tématy lásky, víry, konfliktu a naděje.
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Typický zvuk U2 tvoří jednoduchá a zároveň naléhavá kytarová hra The Edge (vlastním jménem David Evans) spolu s tenorem zpěváka Bona (Paul Hewson), který se klene přes tři a čtvrt oktávy. Mnohé z jejích textů se vyjadřují k politickým, společenským nebo náboženským problémům.
Vystoupení U2 na koncertu Live Aid v roce 1985 se řadí k historickým okamžikům, zvláště když Bono během písně Bad vstoupil do davu a navázal jedinečný kontakt s publikem. A na jediném koncertu U2 v Praze na Strahově v srpnu 1997 kapele aplaudovalo 80 tisíc diváků. Šlo o jednu z největších akcí svého druhu v ČR.