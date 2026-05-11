Letos se největší hudební soutěže světa, Eurovize, účastní 35 zemí, což je nejméně od roku 2003. Pět států se totiž rozhodlo soutěž bojkotovat kvůli účasti Izraele.
Kromě Nizozemska, Slovinska, Irska a Islandu je mezi nimi i Španělsko, které dlouhodobě patří do „top pětky“. Tyto země vždy postupují rovnou do finále, protože jde o hlavní finanční partnery Evropské vysílací unie (EBU). Patří tam Německo, Itálie, Francie a Velká Británie. Letos se k nim přidává Rakousko jako hostitelská země po loňském vítězství. Co letos tyto státy nabídnou?
Francie vsadí na sedmnáctiletou Monroe
Francouzskou reprezentantku letos vybrala televize France Télévisions. Do soutěže vyšle sedmnáctiletou umělkyni Monroe, která zazpívá skladbu Regarde!, tedy Podívej se.
Monroe Vata Rigby se narodila mormonským rodičům. Její matka imigrovala do Francie z Demokratické republiky Kongo. Monroe vyrůstala v USA a má čtyři starší bratry. Později podepsala smlouvu s vydavatelstvím Warner Classics a 28. listopadu 2025 vydala debutové album Monroe, na kterém kombinuje klasickou hudbu a crossoverové skladby.
Německo reprezentuje Sarah Engels
Německo letos vsadilo na zpěvačku italského původu Sarah Engels (33). Ta se proslavila už v roce 2011, kdy obsadila druhé místo v německé Superstar. Následně se objevila v řadě dalších hudebních i tanečních televizních pořadů.
Loni vydala album Strong Girls Club a na letošní Eurovizi představí skladbu Fire.
Itálie posílá zkušeného Sal Da Vinciho
Itálii bude reprezentovat neapolský autor a skladatel Sal Da Vinci (57). Pochází z hudební rodiny, narodil se v New Yorku a už v dětství cestoval s rodiči po Spojených státech během jejich koncertního turné.
V roce 2009 získal třetí místo na prestižním Festivalu Sanremo, nejvýznamnější italské hudební soutěži. Na Eurovizi zazpívá píseň Per Sempre Sì, v překladu Navždycky ano.
Britský zástupce sází na retro technologie
Za Velkou Británii bude letos soutěžit Sam James Bartle, známý pod uměleckým jménem Look Mum No Computer (37).
Hudebník, kterého na Instagramu sleduje téměř jeden a půl milionu lidí, je známý především experimentální elektronickou hudbou a hraním na neobvyklé nástroje vytvořené z historických technologií. Provozuje také muzeum This Museum Is Not Obsolete v anglickém přístavním městečku Ramsgate.
Na Eurovizi vystoupí se skladbou Eins, Zwei, Drei.
Rakousko chce navázat na loňský triumf
Rakousko loni zvítězilo díky zpěvákovi JJ a jeho skladbě Wasted Love. Letos zemi zastoupí devatenáctiletý zpěvák Cosmó s písní Tanzschein.
Jeho hudebním koučem je Álvaro Soler, se kterým v roce 2022 postoupil do finále soutěže The Voice Kids. Letos v únoru Cosmó zvítězil v soutěži Vienna Calling, čímž získal právo reprezentovat Rakousko na letošním ročníku Eurovize.