RECENZE: Totálně vyprodaný Tyler, the Creator v O2 areně dospěl. Kendrick to ale není

Psal se rok 2016 (Tyler, the Creator nám v O2 areně tvrdil, že byl u nás o rok později, ale nevěřte mu). Jeho nejnovějším albem v té době bylo Cherry Bomb a Tyler, the Creator se přijel představit českému publiku do vyprodaného Lucerna Music Baru. Jistě, také se vyprodalo poměrně rychle, ale byl to koncert pro 500 lidí. V bílém tričku a s kšiltovkou se předvedl ve svém zběsilém, trochu punkovém období. V té době rád provokoval, na koncertech komunikoval s diváky, nebál se skákat do lidí.