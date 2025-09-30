Konec jedné ságy. Na Colours of Ostrava dorazí duo Twenty One Pilots

Americká skupina Twenty One Pilots je prvním potvrzeným interpretem Colours of Ostrava, jehož 23. ročník hostí Dolní Vítkovice od 15. do 18. července 2026. Dvojice Tyler Joseph a Josh Dun v Ostravě dopoví svou hudební ságu, která začala před deseti lety a vyvrcholila aktuálním albem Breach.
Kapela Twenty One Pilots | foto: archiv pořadatele

Twenty One Pilots se na Colours of Ostrava vrátí po čtyřech letech. Deska Breach debutovala na předních pozicích světových žebříčků, včetně čtvrté pozice v české hitparádě IFPI, a je tak jedním z komerčně nejúspěšnějších v diskografii dua. Nahrávka uzavírá příběh, který kapela představila posluchačům poprvé před deseti lety na třetím albu Blurryface.

„Svět, který Twenty One Pilots stvořili včetně stylu vyprávění s přesahem mimo hudbu do videoklipů, grafiky nebo šifrované komunikace, nemá obdoby. Málokterý interpret dokáže vytvořit silnou komunitu a přitom si stále udržet otevřenost a oslovovat i nezaujaté posluchače. Přístup, který hudebníci zvolili ke své prezentaci, podporuje jejich skladatelský talent a performance. Máme obrovskou radost, že se k nám dvojice vrací. Navíc v době, kdy vyprávějí kompletní příběh z města Dema,“ neskrývá umělecký ředitel Colours of Ostrava Filip Košťálek nadšení z prvního potvrzeného jména chystaného třiadvacátého ročníku.

V roce 2022 si vystoupení Twenty One Pilots užilo na Colours of Ostrava na čtyřicet tisíc posluchačů. Na jejich vystoupení čekali někteří v prvních řadách celý den. Energickou, dokonale vizuálně a světelně sladěnou show s hity jako Jumpsuit, Car Radio nebo Stressed Out doplnila speciální instrumentální vložka v podobě skladby Co jste, hasiči. Velká očekávání mají fanoušci i nyní.

COLOURS DEN PRVNÍ: Američtí „piloti“ hráli Co jste hasiči

Nejen že půjde o jedinečnou možnost vidět Twenty One Pilots po vydání závěrečného dílu ságy vyprávěné napříč alby Blurryface, Trench, Scaled And Icy, Clancy a Breach, navíc se zpěvák Tyler Joseph v nedávném prohlášení vyjádřil, že neví, kdy se po současném koncertování kapela vrátí. Vystoupení na Colours of Ostrava na červenec 2026 je teprve třetím potvrzeným koncertem chystaného evropského turné.

Duo využívá ve své hudbě širokou paletu vlivů, žánrově je tak těžko zařaditelné. Mícháním rapu, elektroniky, popu, rocku a indie vytvořili vlastní hudební svět, který umí být stejně přímočarý jako plný tajemství, a skvěle tak doplňuje příběh vystavěný okolo skladeb samotných.

„Jejich show nás přesvědčila, že nemají konkurenci. Komunikace s publikem, využívání prostoru nebo akrobatické výkony dávají ve spojení s různorodým hudebním mixem divákům tolik vjemů, že to chcete prožít znovu. Když se do toho navíc zapojí sami fanoušci pomocí doplňků a sladěním barev, neutuchající entuziazmus posouvá zážitek na vyšší úroveň,“ dodává Filip Košťálek.

