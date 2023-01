Óčko v roce 2022 ovládly Adele a Farna, raper Calin bral hattrick

Žebříček, který patří mezi nejsledovanější playlisty Óčka, též mapuje uplynulý rok z hlediska popularity. „První náhled do seznamu nejhranějších skladeb ve mě každoročně probouzí pocity studenta čekajícího na vysvědčení. Výsledné pořadí mi dává možnost nejen zhodnocení relevance svého ročního dramaturgického počínání, ale též rekapitulace posunu mainstreamových tendencí a hudebních trendů oproti období předcházejícímu,“ bilancuje vysílání hudební šéfdramaturg Óčka Milan Špringer.

Letos navíc v kontextu dvacetiletého výročí této hudební televize, kdy lze porovnat letošní vítěze s celkovými žebříčky nejhranějších klipů všech uplynulých let, které TV Óčko odvysílala v den narozenin. Pokud se kromě absolutního vítěze vyzdvihne i úspěch v rámci domácího žebříčku, pak pouze jednou na oba trůny dosedla žena, interpretka a zpěvačka. Stalo se tak v roce 2005, kdy zvítězily Madonna s hitem Hung Up a Helena Zeťová s Impossible.

„Letos podruhé slavíme dvojitý triumf ženské výjimečnosti, elegance a především hudebního talentu. Na celkové prvenství dosáhla Adele se singlem Oh My God a českou šampionkou se stala Ewa Farna, která nás rozhýbala svižnějším Zkraceno v překladu, což v celkovém žebříčku stačilo na skvělé páté místo,“ říká Špringer.

Druhou zajímavostí je, že čtyři místa z deseti nejvyšších mají na svědomí domácí umělci. Kromě Ewy Farne je to kapela Mirai a také spolupráce Lake Malawi & We Are Domi. Jejich píseň High-Speed Kissing vyhrála též výroční diváckou hitparádu Óčko chart.

Hned třikrát bodoval i rapper Calin, který měl na celkové nasazení klipu nejkratší období z celé první desítky. Klip k hitu Hannah Montana spatřil světlo světa až v polovině června. O popularitě svědčí i to, že pokud by se vyhodnocovalo pořadí jen za druhé pololetí, obsadil by Calin celkovou stříbrnou pozici. Dále to, že se Hannah Montana stala nejžádanější skladbou diváků v živém pořadu Mixxxer a do třetice i fakt, že druhá skončila v pořadí hranosti rapového kanálu Óčko Black.

Kromě zavedených jmen se v celkové stovce nejhranějších klipů objevilo i tento rok několik nových a zajímavých interpretů z česko-slovenské scény. „Za všechny zmíním Adama Pavlovčina vystupujícího pod jménem ADONXS, který v mé paměti zanechal jednoznačně nejvýraznější stopu,“ dodal Milan Špringer.

Kompletní žebříček všech sto nejhranějších videoklipů a tedy průřez hudebním mainstreamem uplynulého roku si můžete vychutnat v klidu bez probíhajících oslav, a to v úterý 3.1. od 14:00. Na finálovou desítku se tím pádem dostane po osmé večer.