Otravné aktualizace klasiků? Na streamu si lze vybrat podle gusta

Zmíněná online databáze obsahuje víc než 3 500 hudebních děl natočených od 40. let 20. století do současnosti, 3 000 filmů včetně koncertů, oper, baletů, dokumentů a mistrovských kurzů. Takže si prostě lze předplatit přístup a vybrat si, co se komu líbí.

A co je v aktuální nabídce? Tak třeba jedna kouzelná rarita z neméně kouzelného divadla. Bavorský Bayreuth je sice spjat především s kultem Richarda Wagnera a festivalem jeho oper, ale v tomto městě se nalézá i barokní Markraběcí divadlo, figurující na seznamu UNESCO.

V divadle se od roku 2020 koná festival barokních oper, za nímž stojí chorvatský kontratenorista Max Emanuel Cenčić. Ten se příležitostně ujímá i režie, což byl i případ opery Ifigenia in Aulide (Ifigenie v Aulidě), kterou napsal Nicola Antonio Porpora. Inscenace, jež se roku 2024 hrála v Markraběcím divadle, byla podle organizátorů prvním novodobým uvedením od světové premiéry roku 1735 v Londýně.

Porpora vešel do dějin mimo jiné i díky soupeření s Georgem Friedrichem Händelem právě v Londýně, jeho život byl však mnohem pestřejší, spjatý především s Neapolí, ale i dalšími italskými městy. Třebaže musel o uznání mnohdy bojovat, dokázal si vydobýt pozici jako skladatel, zpěvák a pedagog.

Bez krinolín i saka

Ve své Ifigenii rozvíjí mytologický příběh o králi Agamemnonovi, jenž výměnou za příznivý vítr umožňující jeho vojsku vyplout směrem k Tróji musí obětovat vlastní dceru. Jde o klasickou „operu seria“, v níž se árie vyjadřující citová hnutí střídají s dějovými recitativy. Zajímavě pojat je Achilles, reprezentující racionálněosvícenské ideje. Při londýnské premiéře ho zpíval kastrát Farinelli.

Cenčićova inscenace je současným divadlem, které nepotřebuje na jedné straně barokní krinolíny, ale na druhé ani saka s kravatou a dámské kostýmky, aby dalo najevo, že látka je aktuální. Na jevišti se odehrává něco jako moderní „fantasy“, v níž stěžejní místo zaujímá vztah otce a dcery, kteří si teprve ve vypjaté chvíli možná uvědomí vzájemnou blízkost.

Agamemnona zpívá krásně barevným hlasem sám Cenčić, výborní jsou i Jasmine Delfsová, Maayan Licht, Riccardo Novaro a další sólisté. Hudební doprovod obstaral soubor Les Talens Lyriques pod vedením Christopha Rousseta.

Opera seria v tomto podání vůbec nenudí, je plná dramatu, emocí a vizuálního kouzla.