Tuplovaný stadion. Zpěvačka Ewa Farna přidá další koncert v pražském Edenu

Rok před největším koncertem Ewy Farné v její kariéře, kterým oslaví 20 let na hudební scéně, má zpěvačka na sobotní termín 13. června 2026 vyprodáno.

„Vyprodat tak velký milník rok dopředu je pokračování červnové neuvěřitelné jízdy, kterou doteď nechápu. Neskutečný virální příběh s Dua Lipou, ze kterého dodnes nemůžu usnout, do toho úžasné přijetí od fanoušků tvrdé hudby na Rock for People, kde jsme měli čest hrát pro 50 000 lidí na hlavní scéně. A k tomu nastoupím jako historicky první CZ/SK zpěvačka ve vyprodaném Edenu.

Je to sada, občas se jen tak rozbrečím dojetím a vděčností. S pokorou a odvahou zároveň přidáváme druhý koncert jako něco, co naprosto předčilo má nejsmělejší očekávání. Můžu jen slíbit lidem, co se mi rozhodnou věnovat čas, že chystám neskutečně nabušenou show. Mým cílem je doručit návštěvníkům naprosto nezapomenutelný zážitek,“ říká Ewa Farna.

Majitelé vstupenek se mohou těšit na show s desítkami hudebníků a tanečníků na pódiu a kdo navštívil jeden z minulých a zcela vyprodaných koncertů v O2 aréně, ví, o čem je řeč. Tato vystoupení vytvářely stovky lidí a zpěvačka si dávala záležet na každém detailu. Teď jí ale čeká téměř dvojnásobné publikum a navíc pod širým nebem, tedy největší výzva v dosavadní kariéře.

Předprodej vstupenek na druhé vystoupení v Edenu (neděle 14. června 2026) začne ve čtvrtek v 8:30 pouze v síti Ticketportal.