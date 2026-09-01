Rozsudek po 30 letech. Soud shledal gangstera vinným z vraždy raperské ikony Tupaca

Shakur, známý také pod uměleckými jmény 2Pac a Makaveli, je považován za jednoho z nejvlivnějších raperů všech dob. Postřelen byl 7. září 1996 v Las Vegas ve státě Nevada z bílého cadillaku, když seděl na místě spolujezdce v černém BMW s rapovým producentem Marionem „Suge“ Knightem na cestě do klubu, kde měl vystupovat. O šest dní později Shakur zraněním podlehl, Knight přežil.
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Třiašedesátiletý Davis čelil obvinění z vraždy smrtící zbraní se záměrem propagovat, upevnit pozici či pomoci Shakurovou smrtí kriminálnímu gangu. V pondělí byl za to uznán vinným a hrozí mu doživotní vězení. Vynesení rozsudku se podle agentury AFP uskuteční 13. října.
Náměstek okresního prokurátora Binu Palal v závěrečné řeči porotcům řekl, že Davis si opatřil zbraň a „vyrazil na lov“ Shakura a Knighta poté, co oba dříve v osudnou noc zbili Davisova synovce.
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Davis se podle náměstka opakovaně označoval za osobu, která seděla v cadillaku, z něhož se střílelo. Obhájce odsouzeného ale vyzval k nalezení jiných důkazů a poukázal na absenci záznamů z bezpečnostních kamer, telefonních záznamů a dalších důkazů, které by Davise usvědčovaly z toho, že byl tehdy ve městě nebo seděl ve vozidle.
Po celá léta nebyl z raperovy smrti nikdo obviněn, dokud Davis nezačal vydávat veřejná prohlášení, v nichž tvrdil, že byl v cadillaku a dal zbraň ostatním na zadním sedadle. O tom, kdo stiskl spoušť, se ale neví. Podle nevadských zákonů může být nicméně osoba, která pomáhá jiné osobě spáchat vraždu, za tento čin odsouzen.
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Davis je jediným ještě žijícím člověkem ze čtyř mužů, kteří podle obžaloby seděli ve vozidle. Člověk, který měl Davisovi zbraň původně dát, je rovněž mrtvý. Prokuratura netvrdila, že Davis stiskl spoušť, ale že nese trestní odpovědnost, protože poskytl zbraň a nařídil střílet.