Pankáč a prezident. Začíná festival TrutnOFF, nabídne dívčí metal i bohoslužby

Ve čtvrtek 21. srpna odstartuje v Trutnově 41. ročník festivalu TrutnOFF. Letos jej pořadatelé věnovali 80 letům od konce druhé světové války a připomínce srpnových událostí roku 1968. Podpořil ho i prezident republiky Petr Pavel. Mezi headlinery figuruje bývalý frontman Sex Pistols John Lydon, tuzemští Dymytry, Pražský výběr, David Koller nebo britská dívčí metalová kapela Girlschool, která v programu nahradí Saxon.
Prezident Petr Pavel na festivalu Trutnoff

Prezident Petr Pavel na festivalu Trutnoff | foto: archív Trutnoff

John Lydon alias Johnny Rotten na pódiu s kapelou Public Image Ltd.
Britská metalová kapela Girlschool
Britská metalová kapela Girlschool
Zpěvák John Lydon, který vystupuje pod jménem Johnny Rotten (23. června 2016).
Britská heavymetalová stálice Saxon nedorazí z důvodu vážné nemoci zpěváka Biffa Byforda, jenž podstupuje léčbu chemoterapií.

„Mrzí nás to, ale plně chápeme, že zdraví je přednější než vše ostatní. Biffovi přejeme brzké uzdravení. Jsme myšlenkami a prosbami s ním. Good Luck! Biffe, drž se!“ uvádějí pořadatelé a dodávají: „Napřáhli jsme síly, vybubnovali tamtamy, vyslali kouřové signály a na uvolněné místo po Saxon se nám v krátkém čase podařilo domluvit první dámskou heavymetalovou kapelu Girlschool!“

Skupina Girlschool funguje od roku 1978 a jde o první čistě ženský akt v rámci Nové vlny britského heavy metalu. Její energie neušla ani Lemmymu Kilmisterovi, který Girlschool pozval jako předkapelu na turné Motörhead. Vytvořilo se tak vzájemné velké přátelství, které přineslo i umělecké plody. V roce 1981 vyšlo EP St. Valentine’s Day Massacre, které Motörhead a Girlschool zrealizovali pod hlavičkou společného projektu Headgirl.

Kromě „školaček“ v Trutnově vystoupí dřívější zpěvák a hlavní tvář Sex Pistols John Lydon, známý též jako Johnny Rotten, se kapelou Public Image Ltd., etno metaloví Hanggai se směsí tradiční mongolské lidové hudby i punk rocku. Z domácích to budou Pražský výběr, Jasná páka s Davidem Kollerem, Dymytry, Redzed, Poletíme? či Visací zámek. Premiérově na festivalu vystoupí Pokáč, stálice a undergroundová ikona The Plastic People of The Universe nebo Originální pražský synkopický orchestr, který připomene meziválečnou noblesu a eleganci 20. a 30. let minulého století.

TrutnOFF je známý tím, že propojuje různé společenské světy i kapely rozličných žánrů a přesvědčení. Na jeho půdě se odehrávají nejen koncerty, ale i pravidelné ekumenické bohoslužby, probíhají zde debaty na kulturní, společenská i politická témata. Letos i s důrazem na česko-německé vztahy. V jeho přírodním areálu „mezi stromy a travami“ nechybí rukodělné dílny, hvězdárna, vegetariánská jídelna nebo nově ranní jóga s hudebnicí Nikolou Muchou a rozšířený dětský tábor.

Festival se letos rozhodl podpořit i prezident republiky, Petr Pavel. „Vážím si toho, že se k vám mohu připojit a podpořit atmosféru porozumění a rozmanitosti, kterých je Festival TrutnOFF letitým nositelem. Věřím, že podobné příležitosti, kdy se lidé mohou potkat a připomenout si důležitost sounáležitosti, sdílení, respektu a vzájemné podpory, jsou jedním ze stavebních kamenů společnosti. Vyjadřuji vám tedy svoji plnou podporu a oceňuji vaše každoroční úsilí tuto akci s dlouholetou tradicí a nezaměnitelnou atmosférou uskutečnit,“ píše prezident republiky Petr Pavel ve své podpoře pořadatelům a jeho zakladateli.

