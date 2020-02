TrutnOFF BrnoON. Legendární festival se vrací, bude v brněnské Střelnici

Lokalitu vybral tým kolem Martina Věcheta, který přehlídku pořádal už v původním místě konání. Naposledy však v roce 2016; poté se organizátoři už nedomluvili s vedením Trutnova. Brněnští radní s konáním festivalu souhlasili.

Přehlídka je spjatá s odkazem českého undergroundu a postavou někdejšího prezidenta Václava Havla, který byl pravidelným návštěvníkem. Do Trutnova jezdily globální hvězdy jako Faith No More, Iggy Pop, Patti Smithová nebo Prodigy. S nimi tam hrávala česká rocková špička.

Letos celý název festivalu zní TrutnOFF BrnoON. Kdo na Střelnici zahraje, není ještě známé. Pořadatelé chtějí program odtajnit na přelomu února a března. V dramaturgii i atmosféře festivalu budou prý navazovat na trutnovskou tradici. Vstupenky půjdou do prodeje za 1600 korun.

„Po vyhlášení pauzy před třemi lety se nám sešlo na 20 nabídek z různých míst. O jednom jsme uvažovali i v zahraničí. Nakonec jsme se rozhodovali mezi čtyřmi místy. Všechna byla na jižní Moravě. Konečné rozhodnutí padlo na Brno, kde se myšlenka festivalu líbila minulému i současnému vedení radnice a stal se i součástí nynější koaliční smlouvy,“ uvedla jedna z organizátorek Eva Navrátilová.

Podle Věcheta je Střelnice neboli Střelák pro festival dobrým místem, a to například díky členitému a svažitému terénu, ale také díky řece, která v letních vedrech vylepší klima. Věchet poukázal i na to, že na Střeláku se v 80. letech scházeli muzikanti a nekonformní lidé, kteří tam zažili i zátahy a bití. Z podobných kořenů vychází i trutnovský festival. „Na Střeláku se scházeli mladí lidé. Alternativní společenství i kulturní underground, kteří si žili po svém bez ohledu na režim a kterým se tehdy říkalo ‚závadová mládež‘,“ uvedl Věchet.

Dnes je prostor kolem historické Střelnice mezi pavilonem Anthropos, Masarykovým hájem a řekou Svratkou poměrně málo využívaný. Není však daleko od centra a je dobře dostupný hromadnou dopravou.