Kdy a kde se koná Trutnoff 2026?
Dvaačtyřicátý ročník festivalu TrutnOFF Open Air 2026 se uskuteční od čtvrtku 13. do neděle 16. srpna 2026.
Po několika letech konání v Brně se přehlídka od roku 2023 vrátila na své původní místo: do trutnovského areálu Na Bojišti.
Program festivalu Trutnoff 2026
Na festivalu vystoupí přibližně 60 kapel různých žánrů od punku a rocku přes alternativu až po world music. TrutnOFF je známý svým přesahem mimo hudbu.
Součástí programu jsou:
- vzdělávací semináře a debaty,
- bohoslužby a duchovní setkání,
- workshopy,
- dětský tábor,
- hvězdárna,
- vegetariánské jídelny.
Ohlášení interpreti TrutnOFF 2026
Mezi zatím ohlášené interprety patří následující jména; seznam budeme průběžně aktualizovat podle dalších potvrzených vystoupení.
Praktické info
Občerstvení
Platby
Úschovna a nabíjení telefonu
Vstup se psy
Kudy do areálu?
Historie festivalu TrutnOFF
Festival TrutnOFF má kořeny v českém undergroundu 80. let. Jeho základy položil Martin Věchet už v říjnu 1984 pokusem o neoficiální hudební setkání ve Starých Bukách, které tehdy rozehnala StB.
Na tyto události navázal ročník v roce 1987, přezdívaný Český Woodstock, organizovaný disidenty; i tehdy bezpečnostní složky zasáhly a část aparatury byla odvezena na Hrádeček k Václavu Havlovi, kde setkání pokračovalo.
Festival se od počátku profiloval jako symbol svobody a nezávislé kultury. Václav Havel stál u jeho formování už v době totality, stal se jeho pravidelným návštěvníkem a v roce 2007 byl slavnostně jmenován „náčelníkem festivalu“.