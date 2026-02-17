TrutnOFF 2026 se opět koná Na Bojišti. Kdy začne a kdo vystoupí

Tereza Hrabinová
  11:54
Nejstarší český rockový festival letos opět nabídne zhruba šedesát kapel napříč žánry, bohatý doprovodný program i typický důraz na svobodu, komunitu a kulturní přesah.
Open Air festival Trutnoff je nejstarší českou přehlídkou svého druhu.

Při zahájení festivalu se konala také mše, vpravo hradecký biskup husitské...
Zakladatel Open Air festivalu Trutnoff Martin Věchet
Kdy a kde se koná Trutnoff 2026?

Dvaačtyřicátý ročník festivalu TrutnOFF Open Air 2026 se uskuteční od čtvrtku 13. do neděle 16. srpna 2026.

Po několika letech konání v Brně se přehlídka od roku 2023 vrátila na své původní místo: do trutnovského areálu Na Bojišti.

Program festivalu Trutnoff 2026

Na festivalu vystoupí přibližně 60 kapel různých žánrů od punku a rocku přes alternativu až po world music. TrutnOFF je známý svým přesahem mimo hudbu.

Součástí programu jsou:

  • vzdělávací semináře a debaty,
  • bohoslužby a duchovní setkání,
  • workshopy,
  • dětský tábor,
  • hvězdárna,
  • vegetariánské jídelny.

Otevřít TrutnOFF s Dymytry? Pestrost k nám vždy patřila, říká Geronimo

Ohlášení interpreti TrutnOFF 2026

Mezi zatím ohlášené interprety patří následující jména; seznam budeme průběžně aktualizovat podle dalších potvrzených vystoupení.

Praktické info

Vstupenky na Trutnoff 2026

  • Celofestivalová vstupenka aktuálně stojí 2 200 Kč, jednodenní 1 560 Kč.
  • Při objednání deseti vstupenek je jedenáctá zdarma.
  • Vozíčkáři a ZTP/P mají vstup na festival zdarma, ZTP slevu nemají.
  • Děti do 13 let včetně za vstup neplatí, starší děti od 14 do 17 let mají vstupenku o polovinu levnější.
  • Zlevněné vstupenky budou k dostání pouze na místě.

Občerstvení

  • V nabídce budou vegetariánská, veganská i masitá jídla.

Platby

  • V areálu se platí v hotovosti. Jen některé stánky umožňují platbu kartou.

Úschovna a nabíjení telefonu

  • Zavazadla a cennosti si můžete za poplatek uložit do úschovny. K dispozici bude také nabíjení telefonů.

Vstup se psy

  • Vstup se psy do areálu je po předchozí špatné zkušenosti zakázán.

Kudy do areálu?

  • Přesná adresa je: Královédvorská 90, Trutnov 54101.
  • Areál se otevře ve čtvrtek 21. srpna v 16:00 a konec programu je 24. srpna ve 22:00, areál bude otevřen do ranních hodin.
  • Z Prahy je to autem nebo autobusem zhruba dvě hodiny, vlakem tři. K areálu jsou nejbližší MHD zastávky Bojiště a Hřbitovní, linky 2 a 7.

Historie festivalu TrutnOFF

Festival TrutnOFF má kořeny v českém undergroundu 80. let. Jeho základy položil Martin Věchet už v říjnu 1984 pokusem o neoficiální hudební setkání ve Starých Bukách, které tehdy rozehnala StB.

Na tyto události navázal ročník v roce 1987, přezdívaný Český Woodstock, organizovaný disidenty; i tehdy bezpečnostní složky zasáhly a část aparatury byla odvezena na Hrádeček k Václavu Havlovi, kde setkání pokračovalo.

Festival se od počátku profiloval jako symbol svobody a nezávislé kultury. Václav Havel stál u jeho formování už v době totality, stal se jeho pravidelným návštěvníkem a v roce 2007 byl slavnostně jmenován „náčelníkem festivalu“.

TrutnOFF 2026 se opět koná Na Bojišti. Kdy začne a kdo vystoupí

RECENZE: Spousta vtipných rodinných rozpaků s Waitsem a Blanchettovou

70 % Premium
Z filmu Father Mother Sister Brother (2025)

Něha, která se nevysloví, důvěrnost, před níž se utíká, a trapné chvilky budící chápavý úsměv, neboť je zažil každý. To je novinka kin Otec Matka Sestra Bratr, za niž uctívaný režisér americké...

16. února 2026

Dejvické divadlo se vrátí domů s úvodem roku 2027. Od podzimu zde bude zkoušet

Ivan Trojan před Dejvickým divadlem (18. dubna 2024)

Dejvické divadlo se do svých nyní rekonstruovaných prostor v Zelené ulici v Praze 6 vrátí od začátku příštího roku. Od podzimu bude v opravené scéně zkoušet novou inscenaci či uvádět zkušební...

16. února 2026  12:04

