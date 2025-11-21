Ačkoliv je Vladimír Mišík obvykle řazen mezi rockery, jeho styl je natolik pestrý a osobitý, že jej nelze bezezbytku zařadit do žádného z žánrů. Jasně patrná je zejména inklinace k bluesové hudbě, která může podle Mišíka nabídnout posluchačům pocit bezprostřednosti a autentičnosti. „Většina bluesmanů zpívá o svých starostech, které se však v přeneseném slova smyslu dotýkají spousty lidí,“ řekl v jednom z rozhovorů.
Osmasedmdesátiletý zpěvák a skladatel si nyní neumí představit natáčení nového alba. Naposledy vystupoval před pěti lety, živá nahrávka staršího koncertu nazvaná 24/11/2019, která vyšla letos 10. října, je možná jeho poslední. Vzhledem k zdravotním problémům, které mu znesnadňují pohyb a neumožňují hru na kytaru, si nyní neumí představit další hudební aktivity. Jak jeho hudební cesta začala?
Truhlář s kytarou
Vladimír Mišík
Vladimír Mišík se v roce 1964 vyučil jako umělecký truhlář ve filmových ateliérech na Barrandově. Už během studií založil svou první kapelu Uragán, kde zpíval a hrál na kytaru. Na bicí ho doprovázel spolužák Petr Růža.
První koncert odehráli v kulturním sále u dnešního smíchovského nádraží na večírku Vysoké školy uměleckoprůmyslové. „Vybavuju si, že to skončilo demolicí sálu. Tak moc fanoušky strhnul rokenrol. Ožralí studenti začali likvidovat židle a nábytek. Asi patnáctkrát jsme hráli píseň Hippy Hippy Shakes, což byl velký hit kapely The Swinging Blue Jeans,“ vzpomíná Mišík.
Po škole zamířil do skupiny Komety, kde se poprvé potkal s kytaristou Radimem Hladíkem. Společně poté přešli do kapely Fontána, která později vystupovala pod jménem The Matadors.
V roce 1968 Mišík spoluzaložil Blue Effect. S kapelou nahrál album Meditace, několik singlů i dvě EP. V roce 1970 byl sice z Blue Effect vyhozen, ale Slunečný hrob v jeho podání patří ke klenotům českého bigbítu.
Následovalo působení v kapele Flamengo, která nahrála jedinou, ale legendární desku Kuře v hodinkách. Dodnes patří k zásadním nahrávkám domácí rockové historie.
Kapela Etc…
Vladimír Mišík a režim
Skupinu Etc… Vladimír Mišík založil v roce 1974. Spousta písniček jsou zhudebněné básně, například od Josefa Kainara, Václava Hraběte nebo Františka Gellnera.
„Mě to takhle vždycky bavilo. Sám jsem měl přátele, kteří třeba poezii četli, takže jsem dostal i dobré básničky k přečtení. Proto jsem si začal knížky i kupovat. Konečně, dodnes tady u nás v bytě vidíte kolem samé knížky,“ vzpomínal Mišík.
Přitahovaly ho příběhy skryté v básních: „Třeba jako Stříhali dohola malého chlapečka. To je příběh z oficíny, který jsem sám zažil. Máma mě tam vždycky poslala, že musím. Stálo to snad tři koruny a oficína byla hned za rohem. Taková starobylá a v ní trošku nevraživý pán. Když mě viděl, už bral nůžky.“
Silným momentem bylo vystoupení před Rolling Stones 18. srpna 1990 na Strahově. „Mám k tomu takovou zábavnou historku. Přijel jsem na pražský Strahov, otevřel jsem futrál od španělky a ona tam nebyla. Den předtím jsem si natahoval struny a vůbec netuším, proč jsem ji nedal zpátky do futrálu. On je sám o sobě těžký, takže jsem nepoznal, že v něm nic není,“ vzpomíná Mišík.
Zvukař nakonec sedl do auta a jel zpátky na Letnou pro nástroj. Po cestě ještě koupil basu piv. „Nám totiž dali do šatny nějaký patok, který se nedal pít. No byl to samozřejmě zážitek, hrát před takhle velkou kapelou se často nepřihodí. I když vystupovali jsme třeba před Ten Years After a ještě s Blue Effect jsme hráli před Beach Boys, když byli v roce 1969 v Lucerně,“ dodává.
Sólová tvorba
V roce 2019 vydal své první sólové album bez kapely Etc..., oceněné šesti Anděly. Na úspěch navázala v roce 2021 deska Noční obraz a loni v říjnu album Vteřiny, měsíce a roky. Všechny tři vznikly ve spolupráci s producentem Petrem Ostrouchovem.
I tentokrát Mišík sáhl po textech básníků Josefa Kainara, Jana Skácela či Františka Gellnera. Název poslední desky prý vymysleli v hospodě s kamarády výtvarníky a s Petrem Ostrouchovem.
„V podstatě jsme meditovali a přemýšleli, jak bychom měli tu novou desku nazvat. A ten verš ‚vteřiny, měsíce a roky‘ ze Skácelovy básně, která se jmenuje Kotlářská 35a, se nám líbil. Takže jsme si řekli, že by to mohl být název desky, a konstatovali, že to je asi to nejlepší, co jsme za dvě hodiny u toho piva vymysleli,“ popisuje Mišík s úsměvem.
V říjnu 2025 pak vyšlo koncertní album 24/11/2019, které zachycuje Mišíkovo vystoupení v pražském Divadle Archa. „Petr Ostrouchov najednou přišel s tím, že si po šesti letech poslechl koncert, který jsme nahráli v pražské Arše, když jsme křtili naši první společnou desku Jednou tě potkám. Ani jsem nevěděl, že se to natáčelo. Pustil mi záznam a já jen koukal, jak to bezvadně zní a skvěle šlape,“ komentuje Mišík.
Konec koncertům
Svůj poslední koncert odehrál Vladimír Mišík v říjnu 2020. O půl roku později, v dubnu 2021, oznámil definitivní konec koncertní činnosti. „Rok 2019 byl těsně před covidem, pak se nemohlo koncertovat prakticky vůbec a já jsem zjistil, že je mi líp, když se nemusím kvůli vystupování ládovat kortikoidy. Takže jsem to vzdal úplně,“ uvedl Mišík, který trpí cukrovkou a neuropatií (nemoc nervů ovládajících například končetiny, projevuje se zprvu mravenčením v prstech, později mohou nastat i potíže s pohybem či křeče; onemocněním trpí např. prezident Miloš Zeman, pozn. red.).
Více než dva roky po jeho odchodu z pódia se členové kapely Etc… rozhodli s jeho souhlasem pokračovat. Za mikrofon se postavil dlouholetý spoluhráč a violoncellista Olin Nejezchleba.