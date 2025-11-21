Truhlář, rebel, básník. Vladimír Mišík nikdy neztratil tvář, na nové album se necítí

Zpěvák, který nikdy neztratil tvář. Vladimír Mišík se po Jiřím Suchém, Martě Kubišové a Václavu Neckářovi stává čtvrtým členem slavičí Síně slávy – jako hlas generace, která věděla, co znamená zpívat i být nucen mlčet.

Vladimír Mišík (23. 06. 2019) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Ačkoliv je Vladimír Mišík obvykle řazen mezi rockery, jeho styl je natolik pestrý a osobitý, že jej nelze bezezbytku zařadit do žádného z žánrů. Jasně patrná je zejména inklinace k bluesové hudbě, která může podle Mišíka nabídnout posluchačům pocit bezprostřednosti a autentičnosti. „Většina bluesmanů zpívá o svých starostech, které se však v přeneseném slova smyslu dotýkají spousty lidí,“ řekl v jednom z rozhovorů.

Osmasedmdesátiletý zpěvák a skladatel si nyní neumí představit natáčení nového alba. Naposledy vystupoval před pěti lety, živá nahrávka staršího koncertu nazvaná 24/11/2019, která vyšla letos 10. října, je možná jeho poslední. Vzhledem k zdravotním problémům, které mu znesnadňují pohyb a neumožňují hru na kytaru, si nyní neumí představit další hudební aktivity. Jak jeho hudební cesta začala?

Truhlář s kytarou

Vladimír Mišík

Vladimír Mišík
  • Narodil se 8. března 1947 v Praze.
  • Byl zakládajícím členem skupin The Matadors, Blue Effect a Etc...
  • V roce 1990 byl na dva roky zvolen do České národní rady za Občanské fórum.
  • V říjnu 2013 odmítl převzít státní vyznamenání od prezidenta Miloše Zemana.
  • V roce 2016 o něm byl natočen dokument Nechte zpívat Mišíka.
  • Za své album Jednou tě potkám získal v roce 2020 šest cen Anděl.
  • Má tři děti (Martina, Adama a Barboru).

Vladimír Mišík se v roce 1964 vyučil jako umělecký truhlář ve filmových ateliérech na Barrandově. Už během studií založil svou první kapelu Uragán, kde zpíval a hrál na kytaru. Na bicí ho doprovázel spolužák Petr Růža.

První koncert odehráli v kulturním sále u dnešního smíchovského nádraží na večírku Vysoké školy uměleckoprůmyslové. „Vybavuju si, že to skončilo demolicí sálu. Tak moc fanoušky strhnul rokenrol. Ožralí studenti začali likvidovat židle a nábytek. Asi patnáctkrát jsme hráli píseň Hippy Hippy Shakes, což byl velký hit kapely The Swinging Blue Jeans,“ vzpomíná Mišík.

Po škole zamířil do skupiny Komety, kde se poprvé potkal s kytaristou Radimem Hladíkem. Společně poté přešli do kapely Fontána, která později vystupovala pod jménem The Matadors.

V roce 1968 Mišík spoluzaložil Blue Effect. S kapelou nahrál album Meditace, několik singlů i dvě EP. V roce 1970 byl sice z Blue Effect vyhozen, ale Slunečný hrob v jeho podání patří ke klenotům českého bigbítu.

Následovalo působení v kapele Flamengo, která nahrála jedinou, ale legendární desku Kuře v hodinkách. Dodnes patří k zásadním nahrávkám domácí rockové historie.

Muzikou rozveselit i dojmout. Český slavík uvede do Síně slávy Vladimíra Mišíka

Kapela Etc…

Vladimír Mišík a režim

  • 1977 – Odmítl podepsat Antichartu.
  • 1982 – Po promítání studentského filmu kritizujícího normalizaci na koncertě v Lucerně mu režim zakázal veřejně vystupovat.
  • Nabídku ke spolupráci se StB rázně odmítl.
  • „Nechte zpívat Mišíka!“ – Tento nápis se objevoval na zdech, v podchodech i na kolejích.
  • 1984–1985 – Směl vystupovat pouze akusticky, a to výměnou za účast na Festivalu politické písně v Sokolově.
  • 1985 – Vrací se na pódia s novou sestavou kapely Etc…
  • Listopad 1989 – Aktivně podpořil studentské stávky a Občanské fórum, vystoupil na demonstraci na Letné.
  • 1990 – Zvolen do České národní rady za Občanské fórum.

Skupinu Etc… Vladimír Mišík založil v roce 1974. Spousta písniček jsou zhudebněné básně, například od Josefa Kainara, Václava Hraběte nebo Františka Gellnera.

„Mě to takhle vždycky bavilo. Sám jsem měl přátele, kteří třeba poezii četli, takže jsem dostal i dobré básničky k přečtení. Proto jsem si začal knížky i kupovat. Konečně, dodnes tady u nás v bytě vidíte kolem samé knížky,“ vzpomínal Mišík.

Přitahovaly ho příběhy skryté v básních: „Třeba jako Stříhali dohola malého chlapečka. To je příběh z oficíny, který jsem sám zažil. Máma mě tam vždycky poslala, že musím. Stálo to snad tři koruny a oficína byla hned za rohem. Taková starobylá a v ní trošku nevraživý pán. Když mě viděl, už bral nůžky.“

Silným momentem bylo vystoupení před Rolling Stones 18. srpna 1990 na Strahově. „Mám k tomu takovou zábavnou historku. Přijel jsem na pražský Strahov, otevřel jsem futrál od španělky a ona tam nebyla. Den předtím jsem si natahoval struny a vůbec netuším, proč jsem ji nedal zpátky do futrálu. On je sám o sobě těžký, takže jsem nepoznal, že v něm nic není,“ vzpomíná Mišík.

Zvukař nakonec sedl do auta a jel zpátky na Letnou pro nástroj. Po cestě ještě koupil basu piv. „Nám totiž dali do šatny nějaký patok, který se nedal pít. No byl to samozřejmě zážitek, hrát před takhle velkou kapelou se často nepřihodí. I když vystupovali jsme třeba před Ten Years After a ještě s Blue Effect jsme hráli před Beach Boys, když byli v roce 1969 v Lucerně,“ dodává.

Na Strahov si nás vybral sám „boss“ Mick Jagger, vzpomíná Vladimír Mišík

Sólová tvorba

V roce 2019 vydal své první sólové album bez kapely Etc..., oceněné šesti Anděly. Na úspěch navázala v roce 2021 deska Noční obraz a loni v říjnu album Vteřiny, měsíce a roky. Všechny tři vznikly ve spolupráci s producentem Petrem Ostrouchovem.

I tentokrát Mišík sáhl po textech básníků Josefa Kainara, Jana Skácela či Františka Gellnera. Název poslední desky prý vymysleli v hospodě s kamarády výtvarníky a s Petrem Ostrouchovem.

„V podstatě jsme meditovali a přemýšleli, jak bychom měli tu novou desku nazvat. A ten verš ‚vteřiny, měsíce a roky‘ ze Skácelovy básně, která se jmenuje Kotlářská 35a, se nám líbil. Takže jsme si řekli, že by to mohl být název desky, a konstatovali, že to je asi to nejlepší, co jsme za dvě hodiny u toho piva vymysleli,“ popisuje Mišík s úsměvem.

V říjnu 2025 pak vyšlo koncertní album 24/11/2019, které zachycuje Mišíkovo vystoupení v pražském Divadle Archa. „Petr Ostrouchov najednou přišel s tím, že si po šesti letech poslechl koncert, který jsme nahráli v pražské Arše, když jsme křtili naši první společnou desku Jednou tě potkám. Ani jsem nevěděl, že se to natáčelo. Pustil mi záznam a já jen koukal, jak to bezvadně zní a skvěle šlape,“ komentuje Mišík.

Vladimír Mišík na koncertu Nechte zpívat Mišíky 25. dubna 2019 v pražském divadle Hybernia

Vladimír Mišík na dobové fotografii pro film Nechte zpívat Mišíka

Flamengo (zleva Pavel Fořt, Vladimír Mišík, Jan Kubík, Vladimír Kulhánek, Jaroslav Erno Šedivý, Ivan Khunt)

Konec koncertům

Svůj poslední koncert odehrál Vladimír Mišík v říjnu 2020. O půl roku později, v dubnu 2021, oznámil definitivní konec koncertní činnosti. „Rok 2019 byl těsně před covidem, pak se nemohlo koncertovat prakticky vůbec a já jsem zjistil, že je mi líp, když se nemusím kvůli vystupování ládovat kortikoidy. Takže jsem to vzdal úplně,“ uvedl Mišík, který trpí cukrovkou a neuropatií (nemoc nervů ovládajících například končetiny, projevuje se zprvu mravenčením v prstech, později mohou nastat i potíže s pohybem či křeče; onemocněním trpí např. prezident Miloš Zeman, pozn. red.).

Více než dva roky po jeho odchodu z pódia se členové kapely Etc… rozhodli s jeho souhlasem pokračovat. Za mikrofon se postavil dlouholetý spoluhráč a violoncellista Olin Nejezchleba.

Vstoupit do diskuse

