RECENZE: Zelená na všech rozích. Tři sestry jsou protilékem na blbou náladu

„Všechno je takový, jako vždycky bylo,“ zpívá v jedné své skladbě kapela Visací zámek, takto věrní souputníci – a „soupitníci“ Tří sester. Obě kapely jsou, zde se toho pojmenování nebojme, české punkové legendy.
Především v tom, že se nikdy nebraly nějak vážně a ortodoxně, z punku jako takového si víceméně tropily šprýmy, což je ostatně ta vůbec nejlepší známka punku. A také se nikdy zbytečně nepouštěly do stylových veletočů, držely se poctivě svého kopyta.
Že je Fanánek milovníkem seriálové klasiky Hříšní lidé města pražského, svědčí jedna ze skladeb. Jen není úplně jisté, zda by „páni inspektoři“ měli radost z textu.