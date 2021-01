RECENZE: Tři sestry na albu předělávek propojují nostalgii s nadhledem

Nejde o autorský materiál, dvanáct písniček pochází z repertoáru kapel, na kterých pubrocková legenda vyrůstala. Jde se k základům, nečekejte Sex Pistols, Ramones a podobné, ale Iggyho Popa, The Damned, Sham 69, Iana Duryho a na rozloučenou The Velvet Underground. Přetextovat jejich slavnou All Tomorrow’s Parties jako Zbejvá tu rum a sparty, aniž to zavání lacinou trapností, umí jenom Lou Fanánek.



Právě vydaná deska je svého druhu manifest, přihlášení se k tomu, co Třem sestrám koluje v žilách. Už otvírák Ať seš punk, což je Mods Skins Punks od The Professionals, nalije do žil nálož pozitivní energie. Refrén „Ať seš punk/ať seš skunk/ať seš metla s báječným hárem/pojď sem k nám/nebuď sám/postůj s náma před plným bárem“ funguje přesně tak, jak má. Fanánkův hovězí projev, za zády dokonale seštelovaná sesterská kutálka a atmosféra jako z dob, kdy to byl na Kovárně největší nářez.

Stejně jako v tehdejších dobách písničky propojují výroky hodné zapamatování. Pamatujete si na legendární „už to funguje na té konvi, konev šetří vodou“ z desky Alkáč je největší kocour aneb Několik písní o lásce?

Zde zní vážný konkurent: „Koukám na váš účet, tak máte jeden guláš, jinak tady je šest rumů, a jestli se nepletu, stejný počet piv. Tomu říkáte svačina?“

Jedeme dál, v textech se objevuje zvěčnělý Franta Sahula, hospoda Kovárna, pražská čtvrť Hodkovičky a vzpomíná se i na památný Mírový koncert Olofa Palmeho, který se konal v roce 1987 v Plzni.

Pamětníci vědí, Die Toten Hosen a Einstürzende Neubauten versus Michal David. Jak pravil přítomný socialistický diskžokej a moderátor Jožka Zeman: „Jestli se vám to chlapci nelíbí, tak já to řeknu správně česky. Běžte – na párek. Já bych vás moh poslat někam jinam, ale v tento okamžik vás můžu poslat jenom na párek.“

Sex drógy rokenról Tři sestry Hodnocení­: 70 %

Tuhle pitomou dobu Tři sestry připomínají, s nostalgií, ale hlavně s vtipem a nadhledem. S písňovým materiálem, který měla skupina k dispozici, se špatná deska natočit nedá.

Sex drógy rokenról oživuje doby, kdy ve vládních tiskovinách vycházely idiotské články typu Nová vlna se starým obsahem, a líčí, jak se proti takovým časům bojovalo. Hudbou. Nejen punkem nebo rockem, ale prostě každou dobrou muzikou, která ctí svobodného ducha.

Členové skupiny Tři sestry v tomhle měli a mají jasno. To, na čem vyrůstali a co chtějí předat těm, kteří by rádi šli do hloubky, je na téhle desce, nacpané pozitivní energií a sílou do života. „Všichni se tam sejdem/pak si všichni zaskáčem/jedem, co se do nás vejde/zpocený jsou maskáče“.